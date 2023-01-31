За год осуждённые в Бурятии изготовили продукции на сумму 275 миллионов рублей
В УФСИН России по Бурятии состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2022 год.
Как не раз сообщал «Байкал-Daily», в исправительных учреждениях Бурятии регулярно проходят интересные и полезные мероприятия для осуждённых – мастер-классы, зарядки, конкурсы, концерты, курсы повышения квалификации. Недавно, к примеру, осужденные в Бурятии сдали экзамены и получили новую профессию «машинист котельной».
Основные итоги года:
- В учреждениях уголовно-исполнительной системы Бурятии содержится чуть более 3,5 человек. В прошлом году из исправительных учреждений освобождено около 1349 осужденных, 272 из них условно-досрочно.
- По итогам 2022 года, в уголовно-исполнительной системе региона проходили службу 1664 сотрудника и 469 работников.
- Сотрудники оперативных подразделений успешно провели работу по пресечению каналов проникновения запрещённых предметов в исправительные учреждения. Было изъято 79 средств мобильной связи и более 200 грамм наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
- Кроме того, на производственных объектах подведомственных учреждений УФСИН изготовлено продукции и оказано услуг на сумму более 275 миллионов рублей.
- Также за 2022 год осуждёнными было погашено около 46 миллионов рублей исковых обязательств.
В завершение мероприятия состоялось награждение исправительных учреждений за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности за 2022 год. Так, по итогам рейтинговой оценки деятельности учреждений первое место присуждено коллективу следственного изолятора № 1. Второе место – у исправительной колонии № 7, а третье место – у колонии-поселения № 3.
В Бурятии за год освободили почти полторы тысячи осуждённых
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