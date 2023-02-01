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В Улан-Удэ до -15 градусов

В Улан-Удэ до -15 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осадков в столице Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -13,-18 градусов, местами по крайнему югу до -6, по северу -19,-24.

В Улан-Удэ без осадков. Днём -13, -15 градусов. Ветер переменный 4-9 м/с. 
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