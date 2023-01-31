В Улан-Удэ ловят любителей ездить по тонкому льду

За день в городе поймали трёх таких нарушителей
В столице Бурятии с 23 по 29 января проходил первый этап акции «Тонкий лёд». Она призвана предотвратить несчастные случаи и гибель людей на водоёмах зимой. В рамках этого мероприятия сотрудники комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации Улан-Удэ провели дополнительный мониторинг и обнаружили сразу два несанкционированных съезда на Уду.
Кроме того, в городе обновили и установили пять информационных знаков о запрете выезда и выхода на замёрзшие реки в местах, где возможны провалы. С любителями порыбачить на льду провели более 30 профилактических бесед.
Без нарушений не обошлось. В воскресенье, 29 января сотрудники ГИБДД и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства устроили совместный рейд и выявили три случая несанкционированного выезда на лёд. На автомобилистов составили протоколы по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.
С начала осенне-зимнего периода в Улан-Удэ оформили уже десять таких протоколов. Улан-удэнцам напомнили: в столице республики есть всего одна официальная ледовая переправа
– в микрорайоне Мостовой. Пользоваться автозимником можно только в светлое время суток.
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