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В Бурятии собаки стали реже нападать на людей

В Бурятии собаки стали реже нападать на людей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Число зарегистрированных нападений уменьшается с 2019 года

В Бурятии с 2019 года произошло три случая нападений собак с летальным исходом, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии.

Последний произошёл в октябре прошлого года. Хозяйские собаки насмерть загрызли гостившую у родственника женщину. 

В целом же общее количество укусов снижается. Положительная тенденция наблюдается с 2019 года. Так, за 2022 год в Бурятии было зарегистрировано 2530 укусов, что на 275 укусов меньше чем в 2021 году, на 961 чем в 2020 году и на 1604 чем в 2019 году.

- В каждом году владельческие собаки совершили большее количество укусов, чем безнадзорные животные, в прошлом году они покусали 1421 человека, тогда как собаки без владельцев – 1109 человек, - отметили в управлении ветеринарии.

Допущение нападения хозяйского или безнадзорного животного на человека влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

- Уважаемые владельцы собак, напоминаем, домашнее животное, проживающее в частном доме должно обязательно содержаться в вольере, исключая возможность причинения вреда здоровью человека, а также выгуливаться на поводке. Ни в коем случае собака не должна отпускаться на самовыгул! – предупреждают специалисты. 
собаки

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