В Бурятии собаки стали реже нападать на людей

Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков