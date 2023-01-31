Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выступления состоятся в феврале



Свою концертную программу «За Россию, за мою…» (возрастное ограничение - 6+) для жителей Забайкальского края на сценах краевого драматического театра имени Березина и театра «Забайкальские узоры» представит коллектив из города Улан-Удэ - театр народной музыки и танца «Забава». Выступления пройдут 7 и 8 февраля в 18:30.



По словам организаторов, артисты исполнят для забайкальского зрителя вокально-хореографические композиции, которые созданы на основе популярных русских песен, знакомые каждому русские народные песни, а также инструментальные композиции. Во втором отделении концерта артисты покажут номера, посвящённые казачьему фольклору.



Театр народной музыки и танца «Забава» базирует своё творчество на основах песенной и танцевальной культуры русского населения Бурятии и Забайкальского края. Театр более 30 лет сохраняет и развивает исконные традиции забайкальского казачества и семейских, которые проживают в регионе не одно столетие. Коллектив стал одной из визитных карточек республики, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

