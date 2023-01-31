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Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье

Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выступления состоятся в феврале

Свою концертную программу «За Россию, за мою…» (возрастное ограничение - 6+) для жителей Забайкальского края на сценах краевого драматического театра имени Березина и театра «Забайкальские узоры» представит коллектив из города Улан-Удэ - театр народной музыки и танца «Забава». Выступления пройдут 7 и 8 февраля в 18:30.

По словам организаторов, артисты исполнят для забайкальского зрителя вокально-хореографические композиции, которые созданы на основе популярных русских песен, знакомые каждому русские народные песни, а также инструментальные композиции. Во втором отделении концерта артисты покажут номера, посвящённые казачьему фольклору.

Театр народной музыки и танца «Забава» базирует своё творчество на основах песенной и танцевальной культуры русского населения Бурятии и Забайкальского края. Театр более 30 лет сохраняет и развивает исконные традиции забайкальского казачества и семейских, которые проживают в регионе не одно столетие. Коллектив стал одной из визитных карточек республики, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края. 
Забайкальский край концерт

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