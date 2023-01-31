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В Улан-Удэ открылась главная выставка года

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставка «Достояние Республики» посвящена 100-летию Республики Бурятия. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия

Сегодня, 31 января, в музее истории Бурятии состоялось открытие главной выставки года под названием«Достояние Республики». На ней отражены основные этапы истории становления республики. Представлены около 1000 экспонатов, раскрывающих богатую историю Бурятии: уникальные исторические фотографии, документы, награды, знамена, макеты. 

Выставка посвящена 100-летию со дня образования Республики Бурятия, которое отмечается в этом году.

На выставке в том числе представлены уникальные предметы из фондов Национального музея Бурятии: личные вещи, принадлежавшие революционерам, участникам Гражданской и Великой Отечественной войн, выдающимся государственным деятелям и общественно-политическим лидерам, деятелям культуры и искусства, спорта, здравоохранения и просвещения.

Отдельно можно отметить интерактивную карту Бурятии. На ней посетители могут узнать, как менялась административно-территориальная целостность республики на разных этапах своего развития. Также можно выбрать специальный режим, где гостю предстоит самому собрать карту Бурятии.

История строительства БАМ будет раскрыта в медиазоне, где специальные VR-очки перенесут посетителей в жилище бамовца тех лет. Отдельным блоком представлены предметы, рассказывающие о крупных промышленных предприятиях республики.

- В этом году у нас будет ещё много уникальных выставок. Но эта выставка рассказывает о истории Бурятии за эти 100 лет. Она начинается со времён установления советской власти. Здесь можно увидеть интересные предметы, документы, фотографии того времени. Ещё её уникальность в том, что в этой выставке экспонаты не только из фондов национального музея, но ещё и из других музеев. Мы хотели, чтобы в выставке участвовала вся республика. Поэтому мы попросили уникальные экспонаты из частных музеев. Эту выставку нельзя посмотреть за раз. Для полного ознакомления понадобится много часов, - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

На реализацию большой выставки ушло 4,5 млн рублей из федерального бюджета, а на подготовку понадобилось около двух лет. Жители Бурятии смогут посещать выставку «Достояние Республики» на протяжении всего года.

Возрастное ограничение 0+ 
выставка 100 лет Республики Бурятия

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