Библиографическое издание о творчестве земляков вышло в свет в конце прошлого года
В Закаменском районе Бурятии в конце 2022 года вышел в свет биобиблиографический указатель о творчестве земляков.
Вниманию читателя предлагаются краткие сведения о 33 писателях – уроженцах Закаменского района: краткая биографическая справка на бурятском и русском языках, библиографический список основных произведений, как отдельно изданных, так и опубликованных в сборниках, периодических изданиях. Завершает каждый список литература о жизни и творчестве автора.
При составлении указателя использованы фонды и справочно-библиографический аппарат Национальной библиотеки Бурятии, краеведческие библиографические указатели и справочники, сообщили в администрации Закаменского района.
О писателях Закаменского района Бурятии написали книгу
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