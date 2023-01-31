О писателях Закаменского района Бурятии написали книгу

Библиографическое издание о творчестве земляков вышло в свет в конце прошлого года



В Закаменском районе Бурятии в конце 2022 года вышел в свет биобиблиографический указатель о творчестве земляков.



Вниманию читателя предлагаются краткие сведения о 33 писателях – уроженцах Закаменского района: краткая биографическая справка на бурятском и русском языках, библиографический список основных произведений, как отдельно изданных, так и опубликованных в сборниках, периодических изданиях. Завершает каждый список литература о жизни и творчестве автора.



При составлении указателя использованы фонды и справочно-библиографический аппарат Национальной библиотеки Бурятии, краеведческие библиографические указатели и справочники, сообщили в администрации Закаменского района.

