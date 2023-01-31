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В Чите пройдёт юбилейный Забайкальский международный кинофестиваль

В Чите пройдёт юбилейный Забайкальский международный кинофестиваль
Общество, 
Мероприятие состоится с 31 мая по 4 июня

В этом году в Чите состоится юбилейный десятый Забайкальский международный кинофестиваль. Кинофестиваль соберёт в Чите всеми любимых актёров и актрис театра и кино, режиссёров, деятелей кинематографа и станет значимым событием в жизни края. Накануне собрался оргкомитет фестиваля и обсудил ряд вопросов по его проведению.

- Ожидается, что юбилейный десятый Забайкальский международный кинофестиваль удивит читинцев и гостей своим масштабом. В его рамках запланированы показы премьерных фильмов российского и международного кинопроката, специальные программы, мастер-классы российских и зарубежных режиссеров. Во время фестиваля пройдут круглые столы, творческие встречи выездные мероприятия, конкурсы для жителей Забайкалья, - сообщают организаторы.

Возрастное ограничение 12+

Справка:

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Кинофестиваль из года в год даёт возможность забайкальцам увидеть лучшие высокохудожественные кинокартины различных стран, которые не всегда представлены в широком российском кинопрокате. Фестиваль поддерживает культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья.

Организатор Забайкальского международного кинофестиваля – Ассоциация инициативных граждан по содействию сохранения и развития этнографической культуры Сибири «Забайкальское Землячество».

фестиваль

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