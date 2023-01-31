Мероприятие состоится с 31 мая по 4 июня
В этом году в Чите состоится юбилейный десятый Забайкальский международный кинофестиваль. Кинофестиваль соберёт в Чите всеми любимых актёров и актрис театра и кино, режиссёров, деятелей кинематографа и станет значимым событием в жизни края. Накануне собрался оргкомитет фестиваля и обсудил ряд вопросов по его проведению.
- Ожидается, что юбилейный десятый Забайкальский международный кинофестиваль удивит читинцев и гостей своим масштабом. В его рамках запланированы показы премьерных фильмов российского и международного кинопроката, специальные программы, мастер-классы российских и зарубежных режиссеров. Во время фестиваля пройдут круглые столы, творческие встречи выездные мероприятия, конкурсы для жителей Забайкалья, - сообщают организаторы.
Возрастное ограничение 12+
Справка:
Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Кинофестиваль из года в год даёт возможность забайкальцам увидеть лучшие высокохудожественные кинокартины различных стран, которые не всегда представлены в широком российском кинопрокате. Фестиваль поддерживает культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья.
Организатор Забайкальского международного кинофестиваля – Ассоциация инициативных граждан по содействию сохранения и развития этнографической культуры Сибири «Забайкальское Землячество».
В Чите пройдёт юбилейный Забайкальский международный кинофестиваль
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
Монумент уже отправили на реставрацию
Он всего две недели не дожил до своего 36-летия
Мероприятие состоится с 31 мая по 4 июня
Они приняли участие в региональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса
До 40% стрельб будет проводиться ночью
Мероприятие состоится 15 февраля в Национальной библиотеке
Их дома незаконно подключили к центральному водоснабжению
Жители жалуются на снижение эффективности и раздражительность
За уничтожение немецкого Leopard обещают три миллиона рублей
Заявку можно подать до 27 февраля
При монтаже пролётов инженеры тщательно контролировали качество сварных соединений
Котельная в Сосновом Бору сейчас работает в штатном режиме
«Сила России - в том, что мы все разные, но мы все вместе», - говорит гвардии майор Равиль Тукаев
Стенд посвятили столетию Республики Бурятия