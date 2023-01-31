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Творческие коллективы Бурятии претендуют на гранты в 2 млн

Творческие коллективы Бурятии претендуют на гранты в 2 млн
Общество, 
Они приняли участие в региональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса

В этом году всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов пройдёт в пятый раз. В нём приняли участие 80 творческих коллективов Бурятии, имеющих звание «Образцовый», «Народный» или «Заслуженный коллектив народного творчества». Они посоревнуются за главный приз конкурса- - 20 грантов по 2 миллиона рублей.

- От творческих коллективов Бурятии в номинации «Коллективы народной музыки» поступило три заявки, «народного танца» – 20 заявок, «народной песни» – 31 заявка, «фольклорные коллективы», представляющие традиционную культуру народов России – 26 заявок. Конкурс проводился по видеозаписям, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

По итогам регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в Бурятии отбор прошли четыре коллектива:

- Образцовый ансамбль БНИ «Аялга», художественный руководитель Евгения Рампилова, Кяхтинский район (в номинации «Коллективы народной музыки»);

- Народный фольклорный ансамбль «Черёмушки», художественный руководитель Юрий Федосеев, Джидинский район (в номинации «Коллективы народной песни»);

- Народный фольклорный ансамбль «Эхын буян», художественный руководитель Хорло Цыденова, Закаменский район (в номинации «Фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России»);

- Народный ансамбль восточного танца «Лотос», художественный руководитель Татьяна Циюфа, республиканский центр народного творчества (в номинации «Народный танец»).

Эти коллективы примут участие в первом заочном этапе для субъектов Дальневосточного федерального округа. Первый этап состоится с 1 февраля по 15 марта 2021 года для субъектов ДФО. Второй этап пройдет в зонах по федеральным округам. Отобранные программы 60 лучших коллективов со всех регионов оценит конкурсная комиссия фестиваля-конкурса.

Третьем этапом станет гала-концерт на одной из главных сценических площадок Москвы с участием лауреатов – обладателей гран-при всероссийского фестиваля-конкурса.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году победителем и обладателем гранта в 2 млн рублей всероссийского фестиваля-конкурса стал Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка».

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