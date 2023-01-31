В Бурятии прошёл турнир по «Шагай наадан» среди детсадовцев













27 января в Енгорбойской школы Закаменского района Бурятии состоялся первый районный турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан» среди детей дошкольного возраста.Всего в турнире приняли участие 18 воспитанников из 11 дошкольных образовательных учреждений. Разыгрывался один из видов шагай «Мори урилдаан».Все участники игры награждены грамотами Закаменского управления образования и ценными подарками.- Благодарим всех за участие и желаем дальнейших успехов! – сообщили в администрации Закаменского района.