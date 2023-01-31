В Бурятии прошёл турнир по «Шагай наадан» среди детсадовцев

Участвовали 18 детей
27 января в Енгорбойской школы Закаменского района Бурятии состоялся первый районный турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан» среди детей дошкольного возраста.
Всего в турнире приняли участие 18 воспитанников из 11 дошкольных образовательных учреждений. Разыгрывался один из видов шагай «Мори урилдаан».
Все участники игры награждены грамотами Закаменского управления образования и ценными подарками.
- Благодарим всех за участие и желаем дальнейших успехов! – сообщили в администрации Закаменского района.
Туристы пытались ввезти 7 кг мяса
За сутки вывезли более пяти тысяч тонн снега
Отечественные автомобили поступили в прошлом году
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
Они находятся в Забайкальском нацпарке
Библиографическое издание о творчестве земляков вышло в свет в конце прошлого года
Встреча со школьниками прошла в Тарбагатайском районе
Жителей республики вместе со всеми россиянами ждёт ряд новшеств
За день в городе поймали трёх таких нарушителей
Занятия провели инспекторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации
В соревнованиях приняли участие команды Бурятского индустриального техникума, школы кадетов и школы № 1
Приём конкурсных заявок ведётся до 28 февраля
Театр приготовил концерты и представления для всех возрастных категорий в честь Сагаалгана
Их изобретение оказалось очень метким
Число зарегистрированных нападений уменьшается с 2019 года