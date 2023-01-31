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В Бурятии прошёл турнир по «Шагай наадан» среди детсадовцев

В Бурятии прошёл турнир по «Шагай наадан» среди детсадовцев
Общество,  Фото:Администрация Закаменского района
Участвовали 18 детей

27 января в Енгорбойской школы Закаменского района Бурятии состоялся первый районный турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан» среди детей дошкольного возраста.

Всего в турнире приняли участие 18 воспитанников из 11 дошкольных образовательных учреждений. Разыгрывался один из видов шагай «Мори урилдаан».


Все участники игры награждены грамотами Закаменского управления образования и ценными подарками.

- Благодарим всех за участие и желаем дальнейших успехов! – сообщили в администрации Закаменского района. 


национальные виды спорта детские сады

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