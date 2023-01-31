В Улан-Удэ устроят литературный вечер о творчестве Фёдора Шаляпина

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В этом году исполняется 150 лет со дня рождения русского оперного певца Фёдора Шаляпина. Его голос восхищал публику по всему миру: в разное время Федор Шаляпин был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-опера.Федор Шаляпин был талантлив в живописи и скульптуре, был известен как писатель-мемуарист. Певец уделял огромное внимание сценическому образу своих героев, обладал уникальным талантом перевоплощения на сцене.Сотрудники Национальной библиотеки Бурятии ко 150-летию со дня рождения легендарного оперного певца подготовили литературный вечер «Вспоминая Шаляпина».Мероприятие состоится 15 февраля в 16:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Бурятии.- На вечере прозвучат записи народных песен в исполнении великого артиста, сотрудники расскажут гостям мероприятия о его жизни и творчестве. Также в течение вечера будет действовать книжная выставка, на которой будут представлены издания из фонда библиотеки, посвященные Федору Шаляпину и его современникам, - рассказали организаторы.Приобрести билет на творческий вечер можно также по «Пушкинской карте».