В Улан-Удэ устроят литературный вечер о творчестве Фёдора Шаляпина

Мероприятие состоится 15 февраля в Национальной библиотеке
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения русского оперного певца Фёдора Шаляпина. Его голос восхищал публику по всему миру: в разное время Федор Шаляпин был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-опера.
Федор Шаляпин был талантлив в живописи и скульптуре, был известен как писатель-мемуарист. Певец уделял огромное внимание сценическому образу своих героев, обладал уникальным талантом перевоплощения на сцене.
Сотрудники Национальной библиотеки Бурятии ко 150-летию со дня рождения легендарного оперного певца подготовили литературный вечер «Вспоминая Шаляпина».
Мероприятие состоится 15 февраля в 16:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Бурятии.
- На вечере прозвучат записи народных песен в исполнении великого артиста, сотрудники расскажут гостям мероприятия о его жизни и творчестве. Также в течение вечера будет действовать книжная выставка, на которой будут представлены издания из фонда библиотеки, посвященные Федору Шаляпину и его современникам, - рассказали организаторы.
Приобрести билет на творческий вечер можно также по «Пушкинской карте».
Возрастное ограничение 12+
До 40% стрельб будет проводиться ночью
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
Мероприятие состоится 15 февраля в Национальной библиотеке
Их дома незаконно подключили к центральному водоснабжению
Жители жалуются на снижение эффективности и раздражительность
За уничтожение немецкого Leopard обещают три миллиона рублей
Заявку можно подать до 27 февраля
При монтаже пролётов инженеры тщательно контролировали качество сварных соединений
Котельная в Сосновом Бору сейчас работает в штатном режиме
«Сила России - в том, что мы все разные, но мы все вместе», - говорит гвардии майор Равиль Тукаев
Стенд посвятили столетию Республики Бурятия
Он отличился при выполнении боевых задач
Специалисты назвали её поведение нетипичным
В мэрии отчитались о подсыпке скользких улиц
В Тунке станет больше безалкогольных зон