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В Улан-Удэ устроят литературный вечер о творчестве Фёдора Шаляпина

В Улан-Удэ устроят литературный вечер о творчестве Фёдора Шаляпина
Общество, 
Мероприятие состоится 15 февраля в Национальной библиотеке

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения русского оперного певца Фёдора Шаляпина. Его голос восхищал публику по всему миру: в разное время Федор Шаляпин был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-опера.

Федор Шаляпин был талантлив в живописи и скульптуре, был известен как писатель-мемуарист. Певец уделял огромное внимание сценическому образу своих героев, обладал уникальным талантом перевоплощения на сцене.

Сотрудники Национальной библиотеки Бурятии ко 150-летию со дня рождения легендарного оперного певца подготовили литературный вечер «Вспоминая Шаляпина».

Мероприятие состоится 15 февраля в 16:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Бурятии.

- На вечере прозвучат записи народных песен в исполнении великого артиста, сотрудники расскажут гостям мероприятия о его жизни и творчестве. Также в течение вечера будет действовать книжная выставка, на которой будут представлены издания из фонда библиотеки, посвященные Федору Шаляпину и его современникам, - рассказали организаторы.

Приобрести билет на творческий вечер можно также по «Пушкинской карте».


Возрастное ограничение 12+
литературный вечер

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