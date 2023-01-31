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В Иркутске дороги от снега расчищают круглосуточно

В Иркутске дороги от снега расчищают круглосуточно
Общество, 
За сутки вывезли более пяти тысяч тонн снега

Мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал, как убирают снег с улиц города. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

- Зима выдалась снежной: сегодня высота покрова в Иркутске составляет 34 сантиметра при норме 28. Только в январе уже выпало 129 % осадков от нормы. Думаю, все иркутяне обратили на это внимание, - с этих слов начал Руслан Болотов.

По его словам, дорожные службы трудятся круглосуточно. В работу включены все сотрудники, также привлекают дополнительную технику и людей.

- Днём убираем проезжую часть, ночью – вывозим снег. Только за прошедшие выходные эта цифра составила более пяти тысяч тонн. Ежедневно получаю сообщения от горожан о том, где нужно навести порядок. Несмотря на то, что существует график и очерёдность, специалисты стараются отработать каждую заявку. При необходимости план корректируют, чтобы очистить наиболее проблемные участки, - продолжил градоначальник.



Он подчеркнул, что МУПы «Иркутскавтодор», «Служба эксплуатации мостов» и МКУ «Городская среда» «делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, во дворах, парках и скверах».

- Контролируем качество работы управляющих компаний – в случае нарушений выдаём предписания, проверяем их выполнение, - написал мэр Иркутка.

Разница температур приводит к гололёду. Руслан Болотов попросил автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть внимательными к пешеходам, с пониманием относиться к работающей технике.

- По просьбам иркутян, которые заботятся о сохранности окружающей среды, переживают за свои автомобили и обувь, мы не используем на дорогах химические реагенты, крайне редко применяется рассол, - подытожил Руслан Болотов.


Иркутск снег

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