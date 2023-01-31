В Бурятии набирают в республиканскую школу подготовки вожатых

Заявку можно подать до 27 февраля



В Бурятии стартовал набор в республиканскую школу подготовки вожатых (РШПВ). Заявку можно подать до 27 февраля.



- Обучение в школе бесплатное, занятия будут проводиться в очной форме два раза в неделю с 17.00 до 20.00 во вторник и четверг, также планируется одно дополнительное занятие на выходных. По окончании школы все участники получат бессрочный сертификат вожатого. Возраст участников – с 18 лет, число мест ограничено,- рассказали организаторы школы. – Если вам меньше 18 лет, то вы можете пройти школу только с рекомендательным письмом от директора того лагеря, в котором вы собираетесь работать.



Республиканская школа подготовки вожатых создана по инициативе кафедры педагогики БГУ и комитета по молодёжной политике министерства образования и науки Бурятии в 2009 году.



С 2015 года носит статус республиканской и организуется штабом студенческих педагогических отрядов, кафедрой общей педагогики педагогического института БГУ, молодёжным центром Бурятии.



Анкету на участие можно заполнить по специальной ссылке в социальных сетях министерства спорта Бурятии и на странице группы РШПВ «Вконтакте» https://vk.com/rshpv2022.



