Котельная в Сосновом Бору сейчас работает в штатном режиме
В квартиры жителей Соснового Бора в Улан-Удэ вернулось тепло.
Как сообщал «Байкал-Dailу», жители военного городка всю прошлую неделю жаловались на холодные батареи в своих квартирах. Только за выходные поступило таких 14 обращений. Когда стояли морозы, в некоторых квартирах было всего 13, максимум – 16 градусов.
- В военном гарнизоне посёлка Сосновый Бор теплоснабжение осуществляется от котельной № 23. 18 и 26 января произошло резкое падение уровня воды, что повлияло на работу котельной, соответственно показатели (давление, температура теплоносителя) на котельной упали. Подача теплоносителя осуществлялась по сниженным параметрам. Специалистами причина потери воды установлена, течь устранена, гидравлический режим восстановлен, - сообщили в ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Восточному военному округу.
В ведомстве заверили, что в настоящие время котельная работает в штатном режиме, параметры теплоносителя – согласно температурному графику.
В квартиры военного городка в Улан-Удэ вернулось тепло
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