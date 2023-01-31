Новые пищеблоки начали работать в трёх школах в Иркутской области





В Ирхидейской, Мольтинской и Кутанской школах Осинского района начали работу новые столовые. 303 школьника этих учреждений получили возможность завтракать и обедать в комфортных условиях, отвечающих всем санитарным правилам и требованиям, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В региональном минобре рассказали, что из бюджета Иркутской области на условиях софинансирования Осинскому району была предоставлена субсидия на приобретение модульных быстровозводимых конструкций по принципу «вагон-дом» для размещения в них пищеблоков.По словам министра образования Иркутской области Максима Парфенова, это эффективное решение для малокомплектных и отдалённых сельских школ региона.– Эта конструкция сочетает в себе полностью оснащённый пищеблок и место для приёма пищи обучающимися. Эффективность таких модулей мы уже оценили в 2021 году, их использовали в нескольких школах Заларинского, Куйтунского, Нукутского, Боханского и Осинского районов, – сообщил Максим Парфенов.Он напомнил, что в 2021 году модернизировали пищеблоки в 32 школах региона, а всего в 2021-2022 годах на эти цели из бюджета было более 210 млн рублей.В министерстве образования также пояснили, что в рамках капитальных ремонтов по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в школах региона в том числе приобретается технологическое оборудование для оснащения столовых и пищеблоков за счёт средств областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования. В рамках данного мероприятия в 2022-2023 годах на оснащение пищеблоков школьных столовых было предусмотрено около 33 млн рублей.Министр подчеркнул, что вопросы организации качественного горячего питания в школах региона по-прежнему остаются в сфере пристального внимания министерства образования и штабов родительского контроля, с которыми минобр взаимодействует как в вопросах проведения модернизации школ, так и по организации питания в школах и участию родителей в проверках школьных пищеблоков.– На протяжении нескольких месяцев в нашем телеграм-канале «Вкусно в школе» https://t.me/vkusno_v_wkole мы публикуем информацию по родительским проверкам горячих завтраков и обедов. Родители активно присылают акты проверок и фотографии, по которым можно судить о том, что школ, в которых дети и родители довольны питанием, становится в регионе все больше, – отметил глава министерства образования региона Максим Парфенов.