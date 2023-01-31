В Национальной библиотеке Улан-Удэ появилась «волшебная песочница»

27 января в Национальной библиотеке Бурятии состоялась презентация инновационного оборудования - интерактивной песочницы iSandBOX Special.Оборудование приобрели в рамках предоставления целевой субсидии министерства культуры Бурятии на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.Вместе с министром культуры Бурятии Соелмой Дагаевой ученики специальной коррекционной школы-интерната №62 познакомились с «волшебной песочницей»: песочные горы превращались в леса, цветочные поля, сказочные места и животных, сообщили в пресс-службе министерства.

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