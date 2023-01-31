В Бурятии дети напомнили о пожарной безопасности

В районе прошла профилактическая акция
30 января в селе Сосново-Озерское прошла акция «Нет пожарам». Дружина юных пожарных «Горящие сердца» Сосново - Озерской школы №1 совместно с инструктором противопожарной профилактики 16-го Еравнинского отряда государственной пожарной службы вышли на улицу с агитационным призывом о соблюдении правил пожарной безопасности в зимний период.
Посетили все торговые точки, а также дом культуры и библиотеку. Ребята напомнили правила пожарной безопасности не только взрослому населению, но и подрастающему поколению, раздали прохожим памятки и листовки.
- Ребята отлично справились с поставленной перед ними задачей. Будем работать вместе дальше для блага нашего района, чтобы на территории меньше было пожаров! - отметила инструктор противопожарной профилактики 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ Валентина Куликова.
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