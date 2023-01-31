В Бурятии осуждённые сыграли в КВН

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Юмор оценивало жюри



В лечебно-исправительном учреждении №5, которое находится в Мухоршибирском районе Бурятии, прошёл первый этапа конкурса КВН среди осуждённых. Мероприятие проводилось в клубе учреждения сотрудниками отдела по воспитательной работе.



Жюри оценивало юмористические зарисовки, уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей.



Мероприятие проходило в рамках кружковой работы, где осуждённые в командах поборолись за первое место. Членами жюри была определена лучшая команда, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



