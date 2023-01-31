Юмор оценивало жюри
В лечебно-исправительном учреждении №5, которое находится в Мухоршибирском районе Бурятии, прошёл первый этапа конкурса КВН среди осуждённых. Мероприятие проводилось в клубе учреждения сотрудниками отдела по воспитательной работе.
Жюри оценивало юмористические зарисовки, уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей.
Мероприятие проходило в рамках кружковой работы, где осуждённые в командах поборолись за первое место. Членами жюри была определена лучшая команда, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые сыграли в КВН
Общество, Фото:
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