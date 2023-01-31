Жительница Бурятии отметила 90-летие

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

Валентина Ивановна всю жизнь проработала фельдшером



В субботу, 28 января в Кяхтинском районе Бурятии с 90-летием поздравили Валентину Ивановну Богданову. Она родилась в 1933 года в деревне Степино Ивановской области. Была старшей в семье.



После окончания семилетней школы, поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Кинешма. В 1952 году по направлению приехала в село Шара Читинской области. Там она работала заведующей фельдшерским пунктом. В 1958 вышла замуж за Анатолия Богданова.



С 1952 года трудилась фельдшером в двух сёлах Шаре и Шаракане, продолжала работать и после ухода на пенсию. В трудовой книжке у Валентины Ивановны одна запись.



Валентина Ивановна имеет звания «Ветеран труда» и «Отличник здравоохранения», также награждена медалью «За доблестный труд» и многими другими грамотами.



У неё двое детей, четверо внуков и двое правнуков, сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.

