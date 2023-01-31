Валентина Ивановна всю жизнь проработала фельдшером
В субботу, 28 января в Кяхтинском районе Бурятии с 90-летием поздравили Валентину Ивановну Богданову. Она родилась в 1933 года в деревне Степино Ивановской области. Была старшей в семье.
После окончания семилетней школы, поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Кинешма. В 1952 году по направлению приехала в село Шара Читинской области. Там она работала заведующей фельдшерским пунктом. В 1958 вышла замуж за Анатолия Богданова.
С 1952 года трудилась фельдшером в двух сёлах Шаре и Шаракане, продолжала работать и после ухода на пенсию. В трудовой книжке у Валентины Ивановны одна запись.
Валентина Ивановна имеет звания «Ветеран труда» и «Отличник здравоохранения», также награждена медалью «За доблестный труд» и многими другими грамотами.
У неё двое детей, четверо внуков и двое правнуков, сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.
Жительница Бурятии отметила 90-летие
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