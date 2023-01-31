31 января

30 января

Популярное

Жительница Бурятии отметила 90-летие

Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
Валентина Ивановна всю жизнь проработала фельдшером

В субботу, 28 января в Кяхтинском районе Бурятии с 90-летием поздравили Валентину Ивановну Богданову. Она родилась в 1933 года в деревне Степино Ивановской области. Была старшей в семье.

После окончания семилетней школы, поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Кинешма. В 1952 году по направлению приехала в село Шара Читинской области. Там она работала заведующей фельдшерским пунктом. В 1958 вышла замуж за Анатолия Богданова.

С 1952 года трудилась фельдшером в двух сёлах Шаре и Шаракане, продолжала работать и после ухода на пенсию. В трудовой книжке у Валентины Ивановны одна запись.

Валентина Ивановна имеет звания «Ветеран труда» и «Отличник здравоохранения», также награждена медалью «За доблестный труд» и многими другими грамотами.

У неё двое детей, четверо внуков и двое правнуков, сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии. 
долгожитель юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье
Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье
Общество, 31.01.2023
Выступления состоятся в феврале 
В Бурятии за год освободили почти полторы тысячи осуждённых
В Бурятии за год освободили почти полторы тысячи осуждённых
Общество, 31.01.2023
За год осуждённые в Бурятии изготовили продукции на сумму 275 миллионов рублей
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 31.01.2023
Валентина Ивановна всю жизнь проработала фельдшером
В Улан-Удэ откроется фотовыставка «Жена Героя Бурятии»
В Улан-Удэ откроется фотовыставка «Жена Героя Бурятии»
Общество, 31.01.2023
Презентация выставки состоится на концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества
В Чите пройдут соревнования по воркауту и паркуру
В Чите пройдут соревнования по воркауту и паркуру
Общество, 31.01.2023
Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества
Осуждённые сходили в музей истории города Улан-Удэ
Осуждённые сходили в музей истории города Улан-Удэ
Общество, 31.01.2023
Они увидели несколько экспозиций 
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Общество, 31.01.2023
А лучшая воспитательница получила машину
В Бурятии дети напомнили о пожарной безопасности
В Бурятии дети напомнили о пожарной безопасности
Общество, 31.01.2023
В районе прошла профилактическая акция
Иркутский режиссёр получил премию имени Леонида Гайдая
Иркутский режиссёр получил премию имени Леонида Гайдая
Общество, 31.01.2023
В Иркутске впервые вручили такую премию 
В Национальной библиотеке Улан-Удэ появилась «волшебная песочница»
В Национальной библиотеке Улан-Удэ появилась «волшебная песочница»
Общество, 31.01.2023
С необычным оборудованием уже ознакомились ученики специальной коррекционной школы-интерната №62

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^