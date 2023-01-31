В Бурятии осуждённый нарисовал логотип к 100-летию Селенгинского района

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс организовала администрация муниципального образования



Осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии №1 в городе Гусиноозерск, принял участие в конкурсе на лучший логотип к празднованию 100-летия со дня основания Селенгинского района Бурятии.



Осуждённый, состоящий в кружке изобразительного искусства, изобразил на своём логотипе гуся, пролетающего над Гусиным озером, на фоне «Гусиноозерской ГРЭС», а центр логотипа украшает золотое соёмбо.



- Целью конкурса является создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа к празднованию 100-летия со дня основания Селенгинского района Республики Бурятия, который будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской продукции Администрации МО «Селенгинский район» и подведомственных учреждений в 2023 году, а также станет символом празднования юбилея района, - пояснили в пресс-службе республиканского УФСИН.

