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В Бурятии осуждённый нарисовал логотип к 100-летию Селенгинского района

В Бурятии осуждённый нарисовал логотип к 100-летию Селенгинского района
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конкурс организовала администрация муниципального образования

Осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии №1 в городе Гусиноозерск, принял участие в конкурсе на лучший логотип к празднованию 100-летия со дня основания Селенгинского района Бурятии.

Осуждённый, состоящий в кружке изобразительного искусства, изобразил на своём логотипе гуся, пролетающего над Гусиным озером, на фоне «Гусиноозерской ГРЭС», а центр логотипа украшает золотое соёмбо.

- Целью конкурса является создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа к празднованию 100-летия со дня основания Селенгинского района Республики Бурятия, который будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской продукции Администрации МО «Селенгинский район» и подведомственных учреждений в 2023 году, а также станет символом празднования юбилея района, - пояснили в пресс-службе республиканского УФСИН.
УФСИН конкурс

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