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Осуждённые сходили в музей истории города Улан-Удэ

Осуждённые сходили в музей истории города Улан-Удэ
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Они увидели несколько экспозиций

Семь осуждённых, отбывающих наказание в улан-удэнской колонии-поселении №3 посетили музей истории города Улан-Удэ в выходной день.

Экскурсию для осуждённых провёл экскурсовод Виталий Покацкий, который рассказал об истории возникновения Верхнеудинского острога, продемонстрировал выставку дома Ивана Гoлдoбинa - одного из самых богатых купцов Bepxнeyдинcкa, а также экспозицию коммунальной квартиры советского периода.


- Выезд осужденных осуществлён в качестве поощрения за активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий посвящённых празднованию «Нового года», на основании статьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Также с помощью этого посещения расширяют кругозор осуждённых.

УФСИН музей

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