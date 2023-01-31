Осуждённые сходили в музей истории города Улан-Удэ





Семь осуждённых, отбывающих наказание в улан-удэнской колонии-поселении №3 посетили музей истории города Улан-Удэ в выходной день.Экскурсию для осуждённых провёл экскурсовод Виталий Покацкий, который рассказал об истории возникновения Верхнеудинского острога, продемонстрировал выставку дома Ивана Гoлдoбинa - одного из самых богатых купцов Bepxнeyдинcкa, а также экспозицию коммунальной квартиры советского периода.- Выезд осужденных осуществлён в качестве поощрения за активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий посвящённых празднованию «Нового года», на основании статьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.Также с помощью этого посещения расширяют кругозор осуждённых.