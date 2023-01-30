В улусе в Бурятии открыли отремонтированный детский сад

Здание построено более трёх десятилетий назад



В улусе Енгорбой в Закаменском районе Бурятии после капремонта открылся детский сад. Здание было построено 35 лет назад, за это время в нём проводили лишь косметический ремонт. Капремонта с нетерпением сотрудники и родители малышей.



На сегодняшний день в саду работают две группы на 35 мест.



Благодаря республиканской субсидии здание отремонтировали и приобрели оборудование, соответствующее всем современным требованиям.



- Выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в столь значимом событии для села и района. Ведь наше будущее - это наши дети, поэтому мы делаем акцент на создание комфортных условий для их развития, - написал на своей странице в соцсети глава Закаменского района Сергей Гонжитов.



