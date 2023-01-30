Студенты и аспиранты из Бурятии могут выиграть миллион рублей на стартап

В конкурсе могут принять участие студенты из всех регионов России



Фонд содействия инновациям открыл приём заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап» (18+). В конкурсе могут принять участие студенты со всей страны и выиграть на свой проект 1 миллион рублей. Приём заявок на конкурс стартовал с 26 января, он продлится до 3 апреля, сообщается на сайте конкурса.



Конкурс проводится для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических исследований и имеют потенциал в практическом применении.



Для участия в конкурсе необходимо быть гражданином РФ и проходить обучение по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Участие в конкурсе бесплатное, и в нем нет возрастных ограничений.



В конкурсе можно принять участие по следующим направлениям:



- цифровые технологии

- медицина и здоровье

- новые материалы и химические технологии

- новые приборы и производственные технологии

- биотехнологии

- ресурсосберегающая энергетика

- креативные индустрии



Полторы тысячи студентов, чьи разработки будут признаны лучшими, получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов. Срок проектов рассчитан на 12 месяцев.



Приём заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап» продлится до 3 апреля. Объявление победителей, заключение договоров, и перечисление первой части гранта произойдет в июле-августе 2023 года.



Подробная информация о конкурсе на сайте https://fasie.ru

