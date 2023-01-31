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В Улан-Удэ к вечеру пойдёт снег

В Улан-Удэ к вечеру пойдёт снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сегодня пасмурно

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января, по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -10,-15, местами -5,-10, по северной половине -19,-24.

В Улан-Удэ в конце дня небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём -10,-12.
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