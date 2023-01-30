Пассажирам обещают занимательную поездку
31 января трамвай №7 примерно в 15:00 сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и участники эко-клубов «Ойкумена» и «Лесовичок» улан-удэнской школы №25 проведут в трамвае эколого-просветительскую акцию, посвящённую Дню заповедников и национальных парков в рамках проекта «Баргузинский заповедник – территория вдохновения».
За короткое время все пассажиры узнают интересные факты о самом первом заповеднике России и его «пушистом» символе - соболе, сфотографируются с его «копией» и поучаствуют в тематической викторине, обещают организаторы.
- Забегайте к нам на акцию чтобы познакомиться с активными ребятами, узнать что-нибудь новое и получить памятный сувенир! – сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Общество, Фото:
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