30 января

29 января

Популярное

По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»

По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пассажирам обещают занимательную поездку

31 января трамвай №7 примерно в 15:00 сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и участники эко-клубов «Ойкумена» и «Лесовичок» улан-удэнской школы №25 проведут в трамвае эколого-просветительскую акцию, посвящённую Дню заповедников и национальных парков в рамках проекта «Баргузинский заповедник – территория вдохновения».

За короткое время все пассажиры узнают интересные факты о самом первом заповеднике России и его «пушистом» символе - соболе, сфотографируются с его «копией» и поучаствуют в тематической викторине, обещают организаторы.

- Забегайте к нам на акцию чтобы познакомиться с активными ребятами, узнать что-нибудь новое и получить памятный сувенир! – сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 
заповедники трамвай туризм школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Первым ребёнком года в Баргузинском районе Бурятии стал мальчик
Первым ребёнком года в Баргузинском районе Бурятии стал мальчик
Общество, 30.01.2023
Молодых родителей поздравили прямо в роддоме 
В улусе в Бурятии открыли отремонтированный детский сад
В улусе в Бурятии открыли отремонтированный детский сад
Общество, 30.01.2023
Здание построено более трёх десятилетий назад
В Бурятии лисицы прогоняют бродячих собак
В Бурятии лисицы прогоняют бродячих собак
Общество, 30.01.2023
Рыжие попрошайки ходят по жилому сектору и просят еду
В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»
В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»
Общество, 30.01.2023
На реализацию проекта выделено более 1,4 млн рублей 
В читинской колонии сыграли четыре свадьбы
В читинской колонии сыграли четыре свадьбы
Общество, 30.01.2023
После регистрации молодожёнам предоставлены длительные свидания
Студенты и аспиранты из Бурятии могут выиграть миллион рублей на стартап
Студенты и аспиранты из Бурятии могут выиграть миллион рублей на стартап
Общество, 30.01.2023
В конкурсе могут принять участие студенты из всех регионов России
В нацпарке в Бурятии обитает порядка двухсот волков
В нацпарке в Бурятии обитает порядка двухсот волков
Общество, 30.01.2023
Серый хищник может быть опасен для людей и домашнего скота 
Лучшим студентам колледжа искусств в Улан-Удэ вручили именные стипендии
Лучшим студентам колледжа искусств в Улан-Удэ вручили именные стипендии
Общество, 30.01.2023
В честь 100-летия Республики Бурятия учредили дополнительно именную премию директора
В Бурятии стартует конкурс народного танца «Цветок Байкала»
В Бурятии стартует конкурс народного танца «Цветок Байкала»
Общество, 30.01.2023
Центр народного творчества приглашает к участию танцоров республики и других регионов
В Бурятии пожарный извещатель спас жизнь ребёнку
В Бурятии пожарный извещатель спас жизнь ребёнку
Общество, 30.01.2023
Мать услышала сигнал и потушила пожар
Пауэрлифтер из Бурятии вошёл в число лучших в России
Пауэрлифтер из Бурятии вошёл в число лучших в России
Общество, 30.01.2023
Первенство собрало 125 спортсменов из 15 регионов России
В Бурятии семейная пара отметила 64-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 64-летие совместной жизни
Общество, 30.01.2023
У Анатолия Николаевича и Лидии Константиновны трое детей, восемь внуков и 14 правнуков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^