В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»

На реализацию проекта выделено более 1,4 млн рублей
В Закаменском районе Бурятии благоустроят «Станичный форпост» в рамках авторского проекта «Туризм на краю географии».
Проект подразумевает строительство въездной группы в Атамано-Николаевскую станицу селе Харацай, включающий в себя дозорную вышку со смотровой площадкой, въездную арку и горизонтально тынового забора из ивовой лозы. Изготовление и установку деревянных скамеек и урн из цельного дерева и знаков туристской навигации, информационного стенда и устройства автономной модульной туалетной кабины.
На реализацию проекта выделили 958 610,0 рублей. Общая стоимость проекта 1 408 610,0 рублей, сообщается в группе «Закаменский район» в социальной сети «ВКонтакте».
Они сделали это добровольно
На реализацию проекта выделено более 1,4 млн рублей
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