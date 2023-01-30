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В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»

В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»
Общество,  Фото:Администрация Закаменского района
На реализацию проекта выделено более 1,4 млн рублей

В Закаменском районе Бурятии благоустроят «Станичный форпост» в рамках авторского проекта «Туризм на краю географии».

Проект подразумевает строительство въездной группы в Атамано-Николаевскую станицу селе Харацай, включающий в себя дозорную вышку со смотровой площадкой, въездную арку и горизонтально тынового забора из ивовой лозы. Изготовление и установку деревянных скамеек и урн из цельного дерева и знаков туристской навигации, информационного стенда и устройства автономной модульной туалетной кабины.

На реализацию проекта выделили 958 610,0 рублей. Общая стоимость проекта 1 408 610,0 рублей, сообщается в группе «Закаменский район» в социальной сети «ВКонтакте».
Закаменский район туризм благоустройство

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