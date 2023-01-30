В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»





На реализацию проекта выделили 958 610,0 рублей. Общая стоимость проекта 1 408 610,0 рублей, сообщается в группе «Закаменский район» в социальной сети «ВКонтакте».



В Закаменском районе Бурятии благоустроят «Станичный форпост» в рамках авторского проекта «Туризм на краю географии».Проект подразумевает строительство въездной группы в Атамано-Николаевскую станицу селе Харацай, включающий в себя дозорную вышку со смотровой площадкой, въездную арку и горизонтально тынового забора из ивовой лозы. Изготовление и установку деревянных скамеек и урн из цельного дерева и знаков туристской навигации, информационного стенда и устройства автономной модульной туалетной кабины.