После регистрации молодожёнам предоставлены длительные свидания
В читинской исправительной колонии №5 прошли церемонии бракосочетания - зарегистрировали четыре пары. После официальной регистрации брака молодожёнам предоставлены длительные свидания.
- Вступление в брак – это сознательный и осознанный шаг в жизни каждого человека, а для того, кто находится в местах лишения свободы – это ещё и возможность наладить социально-полезные связи, пересмотреть свои поступки, сделать правильные выводы и вернуться в общество правопослушным гражданином, - отметили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Так, мероприятие прошло в присутствии сотрудников учреждения, родственников и сотрудника ЗАГСа, который зачитав торжественную речь, предоставил новобрачным возможность подписать все необходимые документы.
- Молодожёны с нескрываемой радостью поставили подписи и получили свидетельство о заключении брака. И хотя по правилам церемонию бракосочетания в исправительной колонии проводят без пышных торжеств, настроения молодожёнов это не омрачило. Новобрачные признались, что для них это имеет второстепенное значение, так как самое важное, это рождение новой семьи, - отметили в ведомстве.
Сотрудники учреждения сообщают, что всегда поддерживают желание осуждённых вступить в законный брак, так как это положительно влияет на их ресоциализацию.
В читинской колонии сыграли четыре свадьбы
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