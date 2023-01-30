В читинской колонии сыграли четыре свадьбы

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

После регистрации молодожёнам предоставлены длительные свидания



В читинской исправительной колонии №5 прошли церемонии бракосочетания - зарегистрировали четыре пары. После официальной регистрации брака молодожёнам предоставлены длительные свидания.



- Вступление в брак – это сознательный и осознанный шаг в жизни каждого человека, а для того, кто находится в местах лишения свободы – это ещё и возможность наладить социально-полезные связи, пересмотреть свои поступки, сделать правильные выводы и вернуться в общество правопослушным гражданином, - отметили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



Так, мероприятие прошло в присутствии сотрудников учреждения, родственников и сотрудника ЗАГСа, который зачитав торжественную речь, предоставил новобрачным возможность подписать все необходимые документы.



- Молодожёны с нескрываемой радостью поставили подписи и получили свидетельство о заключении брака. И хотя по правилам церемонию бракосочетания в исправительной колонии проводят без пышных торжеств, настроения молодожёнов это не омрачило. Новобрачные признались, что для них это имеет второстепенное значение, так как самое важное, это рождение новой семьи, - отметили в ведомстве.



Сотрудники учреждения сообщают, что всегда поддерживают желание осуждённых вступить в законный брак, так как это положительно влияет на их ресоциализацию.

