В мэрии Улан-Удэ заверяют, что очистили от снега 23 улицы

Вывезли более 700 «КамАЗов» снега



За четыре дня комбинат по благоустройству очистил от снега 23 улицы общей протяжённостью 24 километра. С них вывезли 748 полных «КамАЗов» снега, заявили в мэрии Улан-Удэ.



Сообщается, что в Советском районе снег убрали с улиц: Балтахинова, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистической, Борсоева (от ул. Смолина до ул. Куйбышева), с развязки на пересечении улиц Ербанова – Борсоева - пр. 50-летия Октября - ул. Революции 1905 года, «Клеверной» развязки, Удинского моста.



В Железнодорожном районе: на пр. Автомобилистов, с ул. Лимонова, ул. Ботанической, на дороге от ост. «Проходная ЛВРЗ» до пр. 50-лет Октября, на ул. Микояна, ул. Столичной, ул. Хоринской.



В Октябрьском районе: на ул. Боевой, ул. Бабушкина, на Удинском мосту, на ул. Терешковой, ул. Ключевской, на пр. Строителей, в мкрн 113, на мосту на ул. 502 км.



Кроме того, на городских дорогах работали грейдеры, которые срезали снежные наросты и расширяли проезжую часть. В общей сложности водители комбината за эти дни отгрейдировали 54 километра дорог на 20-ти улицах.

