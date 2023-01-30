30 января

29 января

Популярное

В мэрии Улан-Удэ заверяют, что очистили от снега 23 улицы

Общество, 
Вывезли более 700 «КамАЗов» снега

За четыре дня комбинат по благоустройству очистил от снега 23 улицы общей протяжённостью 24 километра. С них вывезли 748 полных «КамАЗов» снега, заявили в мэрии Улан-Удэ.

Сообщается, что в Советском районе снег убрали с улиц: Балтахинова, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистической, Борсоева (от ул. Смолина до ул. Куйбышева), с развязки на пересечении улиц Ербанова – Борсоева - пр. 50-летия Октября - ул. Революции 1905 года, «Клеверной» развязки, Удинского моста.

В Железнодорожном районе: на пр. Автомобилистов, с ул. Лимонова, ул. Ботанической, на дороге от ост. «Проходная ЛВРЗ» до пр. 50-лет Октября, на ул. Микояна, ул. Столичной, ул. Хоринской.

В Октябрьском районе: на ул. Боевой, ул. Бабушкина, на Удинском мосту, на ул. Терешковой, ул. Ключевской, на пр. Строителей, в мкрн 113, на мосту на ул. 502 км.

Кроме того, на городских дорогах работали грейдеры, которые срезали снежные наросты и расширяли проезжую часть. В общей сложности водители комбината за эти дни отгрейдировали 54 километра дорог на 20-ти улицах.
уборка снега

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»
В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»
Общество, 30.01.2023
Приобрести их уже сейчас можно по «Пушкинской карте»
Школьники в Улан-Удэ сделали миниатюрные книги
Школьники в Улан-Удэ сделали миниатюрные книги
Общество, 30.01.2023
Книжки ребята сделали на мастер-классе в Национальной библиотеке
В Бурятии отремонтируют ещё 30 километров дороги в сторону Закаменска
В Бурятии отремонтируют ещё 30 километров дороги в сторону Закаменска
Общество, 30.01.2023
Также на участке отремонтируют путепровод через железную дорогу и мост
Жители военного городка в Улан-Удэ целую неделю мёрзли в своих квартирах
Жители военного городка в Улан-Удэ целую неделю мёрзли в своих квартирах
Общество, 30.01.2023
Им пришлось утепляться и включать обогреватели
Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе с паразитами
Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе с паразитами
Общество, 30.01.2023
Его вовсю продают у дорог и на стихийных рынках
Жители Агинского округа голосуют за лучший проект мемориала Героям СВО
Жители Агинского округа голосуют за лучший проект мемориала Героям СВО
Общество, 30.01.2023
Проголосовать можно в социальных сетях администрации округа в Viber, «ВКонтакте» и Telegram
В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту
В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту
Общество, 30.01.2023
Чемпионат собрал около 90 сильнейших конькобежцев страны
Лучшие социальные проекты в Бурятии получат гранты
Лучшие социальные проекты в Бурятии получат гранты
Общество, 30.01.2023
В конкурсе могут участвовать НКО, которые помогают пожилым людям, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам
В Бурятии простятся с погибшим в ДНР 48-летним добровольцем
В Бурятии простятся с погибшим в ДНР 48-летним добровольцем
Общество, 30.01.2023
Он скончался в госпитале от боевых ран
Бурятия построит новый водовод в подшефном районе ДНР
Бурятия построит новый водовод в подшефном районе ДНР
Общество, 30.01.2023
Благодаря ему местные жители смогут пользоваться водой без ограничений

В Бурятии спасли мужчину с циррозом, оказавшегося на грани жизни и смерти
В Бурятии спасли мужчину с циррозом, оказавшегося на грани жизни и смерти
Общество, 30.01.2023
Он попал в больницу после долгих алкогольных возлияний
В Бурятии становятся всё популярнее электромобили и гибриды
В Бурятии становятся всё популярнее электромобили и гибриды
Общество, 30.01.2023
Только количество электромобилей выросло в три раза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^