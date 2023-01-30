Вывезли более 700 «КамАЗов» снега
За четыре дня комбинат по благоустройству очистил от снега 23 улицы общей протяжённостью 24 километра. С них вывезли 748 полных «КамАЗов» снега, заявили в мэрии Улан-Удэ.
Сообщается, что в Советском районе снег убрали с улиц: Балтахинова, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистической, Борсоева (от ул. Смолина до ул. Куйбышева), с развязки на пересечении улиц Ербанова – Борсоева - пр. 50-летия Октября - ул. Революции 1905 года, «Клеверной» развязки, Удинского моста.
В Железнодорожном районе: на пр. Автомобилистов, с ул. Лимонова, ул. Ботанической, на дороге от ост. «Проходная ЛВРЗ» до пр. 50-лет Октября, на ул. Микояна, ул. Столичной, ул. Хоринской.
В Октябрьском районе: на ул. Боевой, ул. Бабушкина, на Удинском мосту, на ул. Терешковой, ул. Ключевской, на пр. Строителей, в мкрн 113, на мосту на ул. 502 км.
Кроме того, на городских дорогах работали грейдеры, которые срезали снежные наросты и расширяли проезжую часть. В общей сложности водители комбината за эти дни отгрейдировали 54 километра дорог на 20-ти улицах.
В мэрии Улан-Удэ заверяют, что очистили от снега 23 улицы
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