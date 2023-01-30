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Жители военного городка в Улан-Удэ целую неделю мёрзли в своих квартирах

Жители военного городка в Улан-Удэ целую неделю мёрзли в своих квартирах
Общество, 
Им пришлось утепляться и включать обогреватели

Жители военного городка Сосновый Бор всю прошлую неделю жаловались на холодные батареи в своих квартирах. Люди звонили в единую дежурно-диспетчерскую службу и управляющую компанию (УК) «Мой комфортный дом», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. Только за выходные от них поступило таких 14 обращений.

Мэрия организовала выездную проверку. В Сосновом Бору побывала комиссия из сотрудников комитета городского хозяйства (КГХ), управления муниципальной жилищной инспекции, районной администрации и УК.

- Мы обошли все квартиры. Сейчас, после потепления на улице, температура в квартирах соответствует требованиям – 21-22 градуса, – отметил начальник отдела коммунального комплекса КГХ Николай Салеев.

Однако саму проблему это не снимает, констатировали в администрации, ведь когда за окном стояли морозы, в некоторых квартирах было всего 13, максимум – 16 градусов.

- В одной комнате тёплые батареи были, а в зале и в кухне – холодные. Включали обогреватели в комнатах и теплее становилось. В одежде ходили. Вот сейчас уже более-менее и на улице тепло, и батареи греют, – отметил один их жильцов дома № 15 на улице имени Маршала Жукова.

В управляющей компании сообщили, что проблемы с теплоснабжением появились 18 января.

- Давление снизилось до 1,6 и периодически поднималось до 2,2. Оно недостаточное – отсутствует перепад на подающие обратные линии. На подаче у нас 2,4, на обратке – 2,3 и 2,2. Дома циркулируют из-за того, что постоянно находятся на дренажах. То есть слесари работают круглосуточно, чтоб не допустить разморожения многоквартирных домов. Люди звонят нам, мы пытаемся объяснить, что не можем увеличить давление, мы – не ресурсоснабжающая организация, – подчеркнул главный инженер УК Алексей Моисеев.

В муниципальной жилинспекции пообещали провести очередную проверку. Сразу четыре в доме № 15 устроили в минувшую пятницу, 27 января.

- Параметры котельной на тот момент не соответствовали норме как в самих квартирах, так и на вводе в дом. Материалы проверки будут направлены в Госстройжилнадзор Бурятии для составления протокола об административном правонарушении в отношении ресурсоснабжающей организации – жилищно-коммунальной службы № 10 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО, в ведении которой находится котельная микрорайона, – отметила начальник жилищной инспекции Анна Анучина.

КГХ должно направить все материалы в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона. Ранее по итогам комиссионной проверки туда ушло уже 15 писем. 
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