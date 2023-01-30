Юных артистов Бурятии зовут на конкурс «Молодые таланты Отечества»

Юных вокалистов и молодых музыкантов Бурятии приглашают принять участие в международном фестивале патриотической песни и хореографического искусства «Молодые таланты Отечества». Фестиваль приурочен к празднованию1035-летия крещения Руси князем Владимиром и 80-летию Победы в Сталинградской битве. Принять участие в нём приглашают и юные таланты из Бурятии.
Фестиваль пройдёт в III этапа:
I этап - отбор участников фестиваля до 28 апреля;
II этап - полуфинал;
III этап – финал (гала-концерт).
- До 28 апреля нужно успеть подать заявки на электронную почту [email protected] В конкурсе могут принять участие юные и молодые музыканты в возрасте от 7 до 24 лет. Номинации конкурса – соло и ансамбль (не более пяти человек). К заявке необходимо прикрепить видеозапись живого выступления участника, либо ссылку на скачивание материала,- сообщают организаторы конкурса.
В фестивале, кроме россиян, примут участие наши соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии. Учитывая сложную международную обстановку, проживающие за границей наши соотечественники не имеют возможности приехать в Москву для участия в фестивале. В этой связи оргкомитет фестиваля предусмотрели возможность участия в дистанционном режиме в формате онлайн, уточнили организаторы.
Фестиваль завершится гала-концертом 25 и 26 мая в Москве.
Лауреаты фестиваля будут награждены на концерте дипломами и статуэткой лауреата, а также ценными подарками.
Возрастное ограничение 6+