В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту

Чемпионат собрал около 90 сильнейших конькобежцев страны
В Иркутске в минувшие выходные проходил чемпионат России по конькобежному спорту. Около 90 сильнейших конькобежцев страны выступили в классическом и спринтерском многоборьях. Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске принимал эти соревнования третий год подряд. На соревнования также приехала команда Белоруссии, которая выступала в рамках турнира Irkutsk Open.
Среди мужчин в классическом многоборье победу одержал Егор Юдин из Москвы (154,432 очка). Второе место занял Владимир Семирунний из Свердловской области (154,439). Замкнул тройку призёров Руслан Захаров, выступающий за Московскую и Иркутскую области (155,170).
— Когда выступаешь на дистанции, ты вообще не думаешь о рекордах катка. Каждый раз стараешься показывать свой максимум был достаточно удачный день. Я чувствовал себя хорошо я рад, что благодаря тому заделу, что я сделал вчера, на первых двух дистанциях, мне удалось удержаться на пьедестале. Потому, что конкуренция была очень серьёзная, —рассказал заслуженный мастер спорта Руслан Захаров в видеосюжете «Вести-Иркутск»
Среди женщин в классическом многоборье золотую медаль завоевала Евгения Лаленкова из Вологодской области (165,154 очка). Серебряную награду выиграла Екатерина Кошелева из Свердловской области (166,610). Бронзовым призёром стала Елена Еранина, выступающая за Московскую и Владимирскую области (169,043).
В спринтерском многоборье среди мужчин победил Виктор Муштаков, выступающий за Алтайский и Красноярский края (139,525). Вторым стал Руслан Мурашов, представляющий Краснодарский край и Мурманскую область (140,685). Третий результат показал Степан Чистяков из Челябинской области (141,075).
Среди женщин победу одержала Ангелина Голикова из Москвы (154,525), серебряным призёром стала Ирина Кузнецова, представляющая Московскую область и Красноярский край (156,660), бронзовым призёром – Елизавета Агафошина из Москвы (159,325).
Следующий чемпионат страны пройдет в Иркутской области в декабре 2023 года.
В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чемпионат собрал около 90 сильнейших конькобежцев страны
В конкурсе могут участвовать НКО, которые помогают пожилым людям, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам
Он скончался в госпитале от боевых ран
Благодаря ему местные жители смогут пользоваться водой без ограничений
Он попал в больницу после долгих алкогольных возлияний
Днём будет умеренно морозно
Только количество электромобилей выросло в три раза
Премьера прошла с успехом в конце января
В этих сёлах живут от 40 до 100 семей
Горожан призвали не кататься на импровизированных горках
Открытки можно прислать до 12 февраля
Они уничтожили живую силу условного противника
Каждому сотруднику рекомендовали носить с собой специальную аптечку
Директор получил представление прокуратуры
Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток