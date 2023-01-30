В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту

Чемпионат собрал около 90 сильнейших конькобежцев страны



В Иркутске в минувшие выходные проходил чемпионат России по конькобежному спорту. Около 90 сильнейших конькобежцев страны выступили в классическом и спринтерском многоборьях. Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске принимал эти соревнования третий год подряд. На соревнования также приехала команда Белоруссии, которая выступала в рамках турнира Irkutsk Open.



Среди мужчин в классическом многоборье победу одержал Егор Юдин из Москвы (154,432 очка). Второе место занял Владимир Семирунний из Свердловской области (154,439). Замкнул тройку призёров Руслан Захаров, выступающий за Московскую и Иркутскую области (155,170).



— Когда выступаешь на дистанции, ты вообще не думаешь о рекордах катка. Каждый раз стараешься показывать свой максимум был достаточно удачный день. Я чувствовал себя хорошо я рад, что благодаря тому заделу, что я сделал вчера, на первых двух дистанциях, мне удалось удержаться на пьедестале. Потому, что конкуренция была очень серьёзная, —рассказал заслуженный мастер спорта Руслан Захаров в видеосюжете «Вести-Иркутск»



Среди женщин в классическом многоборье золотую медаль завоевала Евгения Лаленкова из Вологодской области (165,154 очка). Серебряную награду выиграла Екатерина Кошелева из Свердловской области (166,610). Бронзовым призёром стала Елена Еранина, выступающая за Московскую и Владимирскую области (169,043).



В спринтерском многоборье среди мужчин победил Виктор Муштаков, выступающий за Алтайский и Красноярский края (139,525). Вторым стал Руслан Мурашов, представляющий Краснодарский край и Мурманскую область (140,685). Третий результат показал Степан Чистяков из Челябинской области (141,075).



Среди женщин победу одержала Ангелина Голикова из Москвы (154,525), серебряным призёром стала Ирина Кузнецова, представляющая Московскую область и Красноярский край (156,660), бронзовым призёром – Елизавета Агафошина из Москвы (159,325).



Следующий чемпионат страны пройдет в Иркутской области в декабре 2023 года.



