В конкурсе могут участвовать НКО, которые помогают пожилым людям, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам
В Бурятии на днях стартовал конкурс социально значимых проектов (грантов) среди некоммерческих организаций (НКО).
- Гранты предоставляются в форме субсидий из республиканского бюджета именно социально ориентированным некоммерческим организациям Бурятии, - сообщили в минсоцзащиты республики.
В конкурсе участвуют те организации, деятельность которых направлена на улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В ведомстве напомнили, что ежегодно победителями конкурса становятся более 40 социально ориентированных некоммерческих организаций республики. Им представляются субсидии на общую сумму порядка 7,5 млн рублей.
Приём заявок открыт с 27 января по 28 февраля с 08.30 до 17.30 по адресу: Улан-Удэ, ул. Гагарина 10, каб. 201, министерство социальной защиты населения Бурятии. Контактный телефон для получения консультаций: 8(3012) 46-42-43.
Лучшие социальные проекты в Бурятии получат гранты
Общество, Фото:
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