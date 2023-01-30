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Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе с паразитами

Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе с паразитами
Общество,  Фото:pixabay.com
Его вовсю продают у дорог и на стихийных рынках

В Бурятии недобросовестные предприниматели продолжают продавать мясо на стихийных рынках, несанкционированных уличных лотках, у дорог и с прямо машин. В республиканском управлении ветеринарии предупредили, что есть такое очень опасно, поскольку оно не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и может содержать разнообразные токсичные элементы.

При покупке мяса в несанкционированных местах можно подхватить финноз. Это тяжёлое гельминтозное заболевание.

- Покупатель может сразу не заметить маленький продолговатый пузырёк, несущий в себе серьёзную опасность. Но если съесть заражённое мясо или попробовать сделанный из него сырой фарш, есть существенный риск инфицирования бычьим цепнем, который в организме человека может достигать до восьми метров в длину, – отметили в ведомстве.

Такое мясо – в зависимости от степени поражения – подлежит обезвреживанию под надзором ветеринарной службы или утилизации. Есть его ни в коем случае нельзя.

В ушедшем 2022 году в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Бурятии поступило 46 982 туши мяса. В итоге специалисты обнаружили более 90 заражённых.

- Выявлено 94 случая паразитарных таких заболеваний, как фасциолёз, финноз, параскаридоз, трихинеллёз и ещё 15 случаев незаразной этиологии. Это болезни пищеварения, переломы и т. д, – подчеркнули в управлении.

Жителей Бурятии просят не подвергать себя опасности и брать мясо только в проверенных местах.

- Перед покупкой необходимо удостовериться в том, что оно прошло ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасным. У продавца должны быть ветправки и все соответствующие документы, а на мясе – стоять клеймо овальной формы, подтверждающее его качество, – добавили в ведомстве. 
мясо животные болезнь

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