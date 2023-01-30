Центральную районную больницу в Бурятии отремонтировали на 33 млн

В конце 2022 года в здании Мухоршибирской центральной районной больницы отремонтировали приточно-вытяжную вентиляцию главного корпуса. Ремонт на сумму 33 млн руб. осуществлён благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Кроме этого проведены косметические ремонты трёх отделений, заменили входные группы, освещение. В помещении стало светло, просторно и уютно.На фото этапы ремонта в родильном, хирургическом отделении и подвальном помещении больницы, сообщает администрация ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ».

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