У Анатолия Николаевича и Лидии Константиновны трое детей, восемь внуков и 14 правнуков
20 января в Баргузинском районе Бурятии чествовали супружескую пару – юбиляров семейной жизни, достигших красивой даты – 64 года совместной жизни. Юбилярами были Анатолий Николаевич и Лидия Константиновна Шкаликовы.
Они соединили свои сердца и судьбы 11 января 1959 года. Об этом свидетельствует запись акта о заключении брака № 27, составленная по Советскому городскому бюро ЗАГС г. Улан-Удэ Бурятской АССР.
- Наверное, как и в любой семье, за 64 года совместной жизни было всё: радости и переживания, слезы и смех, взлёты и падения, споры, ссоры, сомнения, но было уважение, взаимопонимание, поддержка друг друга в любых ситуациях, и в памяти остались только светлые и приятные воспоминания. И то, что сегодня спустя 64 года, для Анатолия Николаевича и Лидии Константиновны вновь прозвучал марш Мендельсона, лишний раз говорит о том, что у них получилось быть счастливыми супругами, - рассказали в республиканском ЗАГСе.
На вопрос «В чём заключается секрет искусства жить вместе?», супруги единогласно признают – это доверие, уважение друг к другу. За годы совместной жизни Анатолий Николаевич и Лидия Константиновна сумели создать счастливую семью, дом, наполненный радостью и согласием.
Супруги воспитали трёх детей, которые подарили им замечательных восемь внучат, и сегодня гордятся 14 правнуками.
По доброй и старой традиции, Анатолий Николаевич и Лидия Константиновна расписались в почётной книге юбиляров семейной жизни. Юбиляров поздравили: заместитель главы администрации Баргузинского района Надежда Паргачевская, начальник Баргузинского районного отдела Управления ЗАГС Бурятии Светлана Котова.
В адрес юбиляров прозвучал поздравления с таким дорогостоящим «бриллиантовым» юбилеем и пожелания, чтобы эпоха замечательной семейной жизни и любви Шкаликовых передавалась из поколения в поколение.
В Бурятии семейная пара отметила 64-летие совместной жизни
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