В нацпарке в Бурятии обитает порядка двухсот волков

Серый хищник может быть опасен для людей и домашнего скота



Волк — одно из самых крупных современных животных в своём семействе: длина его тела (без учёта хвоста) может достигать 160 см, длина хвоста — до 52 см, высота в холке — до 90 см; масса тела может достигать 90—110 кг. В Тункинском национальном парке волк имеет серый или светло-серый окрас шерсти с густым, длинным и мягким волосом.



В рамках регулирования численности волка в 2021 году сотрудниками национального парка добыто 26 волков. В 2022-2023 году министерство природных ресурсов и экологии РФ отказало национальному парку в выдаче разрешений на регулирование численности волков.



- Согласно приказа директора национального парка «Тункинский» от 28 мая 2021 г. № 164 государственные инспектора в количестве 24 человек, получившие разрешения на добычу волка закреплены за сельскими поселениями района, для осуществления содействия главам сельских поселений в отстреле волков и контроля за отстрелом. Кроме этого разрешения выданы охотникам, проживающим в населённых пунктах в границах национального парка. Информация доведена до глав сельских поселений Тункинского района, - сообщили в национальном парке.



По данным зимнего маршрутного учёта на 1 апреля 2022 года численность волка составляет порядка 180 особей. Но эта цифра не точна, так как волки мигрируют в соседние районы, которые граничат с территорией национального парка, в том числе Монголией.



К настоящему времени специалистами отдела охраны животного мира выдано 110 разрешений на добычу волка с целью спортивной и любительской охоты, в том числе с целью сокращения количества случаев нападений на домашний скот, а также угрозы жизни и здоровья людей сроком действия с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.



