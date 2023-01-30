В Улан-Удэ отметили День студента в музее





В залах, на фоне выставок проводились мастер-классы, где желающие могли научиться рисовать акварелью, вырезать оригами, поиграть в настольные игры, посвящённые истории Бурятии и Верхнеудинска.



Студенты активно фотографировались на выставках, чтобы поучаствовать в конкурсе музейного селфи. В этот вечер отличники за свои успехи в учёбе получили билеты на самую долгожданную выставку года «Достояние Республики» (0+) в музее истории Бурятии, сообщает республиканское министерство культуры.





26 января в Национальном музее Бурятии состоялось мероприятие «МузейПати03 «День студента». Культурно «потусить» в Художественном музее имени Сампилова собрались студенты различных ссузов и вузов Улан-Удэ. Живая музыка от творческого объединения «10 ДОМ» встречала всех посетителей в фойе музея.