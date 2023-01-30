30 января

29 января

Популярное

В Улан-Удэ отметили День студента в музее

В Улан-Удэ отметили День студента в музее
Общество,  Фото:t.me/minkultrb03
Отгремела «МузейПати03»

26 января в Национальном музее Бурятии состоялось мероприятие «МузейПати03 «День студента». Культурно «потусить» в Художественном музее имени Сампилова собрались студенты различных ссузов и вузов Улан-Удэ. Живая музыка от творческого объединения «10 ДОМ» встречала всех посетителей в фойе музея. 

В залах, на фоне выставок проводились мастер-классы, где желающие могли научиться рисовать акварелью, вырезать оригами, поиграть в настольные игры, посвящённые истории Бурятии и Верхнеудинска.

Студенты активно фотографировались на выставках, чтобы поучаствовать в конкурсе музейного селфи. В этот вечер отличники за свои успехи в учёбе получили билеты на самую долгожданную выставку года «Достояние Республики» (0+) в музее истории Бурятии, сообщает республиканское министерство культуры.

день студентов студенты музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии семейная пара отметила 64-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 64-летие совместной жизни
Общество, 30.01.2023
У Анатолия Николаевича и Лидии Константиновны трое детей, восемь внуков и 14 правнуков
В Бурятии напомнили, как защитить себя от гриппа и ОРВИ
В Бурятии напомнили, как защитить себя от гриппа и ОРВИ
Общество, 30.01.2023
Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор 
Улан-удэнцев возмутила разобранная ёлка в центре города
Улан-удэнцев возмутила разобранная ёлка в центре города
Общество, 30.01.2023
Они надеялись, что новогоднее дерево на площади Революции простоит до Сагаалгана
Ансамбль из Улан-Удэ взял Гран-при на конкурсе Москве
Ансамбль из Улан-Удэ взял Гран-при на конкурсе Москве
Общество, 30.01.2023
Baikal Idel выиграла главный приз конкурса – 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ накаляется ситуация со стихийной свалкой на набережной
В Улан-Удэ накаляется ситуация со стихийной свалкой на набережной
Общество, 30.01.2023
Вывоз отходов с берега Селенги станет ещё дороже
В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»
В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»
Общество, 30.01.2023
Приобрести их уже сейчас можно по «Пушкинской карте»
Школьники в Улан-Удэ сделали миниатюрные книги
Школьники в Улан-Удэ сделали миниатюрные книги
Общество, 30.01.2023
Книжки ребята сделали на мастер-классе в Национальной библиотеке
В Бурятии отремонтируют ещё 30 километров дороги в сторону Закаменска
В Бурятии отремонтируют ещё 30 километров дороги в сторону Закаменска
Общество, 30.01.2023
Также на участке отремонтируют путепровод через железную дорогу и мост
Жители военного городка в Улан-Удэ целую неделю мёрзли в своих квартирах
Жители военного городка в Улан-Удэ целую неделю мёрзли в своих квартирах
Общество, 30.01.2023
Им пришлось утепляться и включать обогреватели
Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе с паразитами
Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе с паразитами
Общество, 30.01.2023
Его вовсю продают у дорог и на стихийных рынках
Жители Агинского округа голосуют за лучший проект мемориала Героям СВО
Жители Агинского округа голосуют за лучший проект мемориала Героям СВО
Общество, 30.01.2023
Проголосовать можно в социальных сетях администрации округа в Viber, «ВКонтакте» и Telegram

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^