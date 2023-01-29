Настоящая зима, суровые купания в палатках на Уде и уличные битвы со снегом
Зелёные слоники у Русского драма, бронзовые нерпы на Смолина, суровые купания в палатках на Уде и уличные битвы со снегом.
— Январь, метель, стужа. Настоящая зима. И даже минус сорок! Давно такого не было. Коммунальщики в оранжевых жилетах — герои улиц, победители снега. Горы полосатых снежных пластов — как кусочки гигантского торта. Почти безлюдные ёлки. Не время веселиться... Крещенские купания, по максимуму лишённые какой-либо эстетики. Суровый стиль: палатка, лампочка, МЧСник, лопата, топор. Понятно, почему многие горожане предпочитают съездить на праздник в Троицкий монастырь. Там красота. А на дорогах позёмка, — поделился впечатлениями о первом месяце нового года фотограф Сергей Тарасенко.
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2023
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