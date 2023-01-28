В Улан-Удэ до -9 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике сегодня снежно



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января по республике облачно, на большей части территории снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18, по Окинскому району до 22 м/с, позёмка, метели. Температура днём -7,-12, местами до -3, по крайнему северу -19,-24.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15 м/с, позёмка. Температура днём -7,-9.



