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В Улан-Удэ до -9 градусов

В Улан-Удэ до -9 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сегодня снежно

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января по республике облачно, на большей части территории снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18, по Окинскому району до 22 м/с, позёмка, метели. Температура днём -7,-12, местами до -3, по крайнему северу -19,-24.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15 м/с, позёмка. Температура днём -7,-9.

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