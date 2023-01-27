Он упал на улице Жердева
Улан-удэнцы обратились через сервис «Активный горожанин» с просьбой восстановить дорожный знак на улице Жердева.
- Сотрудники отдела содержания автомобильных дорог комитета городского хозяйства выполнили работу по восстановлению дорожного знака, - отчитались в мэрии Улан-Удэ.
В администрации города напомнили, что о проблемах, требующих оперативного устранения, можно оставлять обращения через сайт «Активный горожанин».
В Улан-Удэ восстановили дорожный знак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Забайкалья установлено более тысячи специальных баков
Копию знамени передадут Тарбагатайскому району
Полицейские профилактируют аварии с участием пешеходов
Планируется по оному рейсу в неделю
В музее прошёл ежегодный благотворительный бал
Мероприятие состоится в середине февраля
Он упал на улице Жердева
Информация направлена в прокуратуру
Новое медицинское учреждение появилось в микрорайоне Зеленхоз. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Они появились на свет в крещенские морозы
В ожидании помощи семья водителя порядком замёрзла
Перенёсшие малоинвазивное вмешательство пациенты быстро восстановились
Юные спортсмены участвуют в турнире по мини-футболу
Обучением животных займутся студенты-кинологи
Одна из них потеряла практически всю семью во время 872-дневной осады Ленинграда