В Улан-Удэ восстановили дорожный знак

Он упал на улице Жердева



Улан-удэнцы обратились через сервис «Активный горожанин» с просьбой восстановить дорожный знак на улице Жердева.



- Сотрудники отдела содержания автомобильных дорог комитета городского хозяйства выполнили работу по восстановлению дорожного знака, - отчитались в мэрии Улан-Удэ.



В администрации города напомнили, что о проблемах, требующих оперативного устранения, можно оставлять обращения через сайт «Активный горожанин».

