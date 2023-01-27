МЧС: Ледовые гонки на Ангаре в Иркутской области нарушают закон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Информация направлена в прокуратуру



В городе Свирск Иркутской области анонсировали ледовые кольцевые гонки на реке Ангара (возрастное ограничение 12+). Организаторы сообщили об этом в соцсетях, в том числе на официальных страницах госорганизаций, городских интернет-порталах, в эфире телекомпаний.



Однако в МЧС заявили, что организаторы грубо нарушают законодательство.



- Правовых оснований для проведения мероприятий, связанных с выездом транспортных средств на лёд водоёмов, нет. В соответствии с правилами, движение транспортных средств по льду водного объекта допускается исключительно по оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправе. К организаторам есть еще ряд требований, которые прописаны в правилах. Они также были проигнорированы, - сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.



Информация о допущенных нарушениях направлена в прокуратуру для принятия правового решения.



