Информация направлена в прокуратуру
В городе Свирск Иркутской области анонсировали ледовые кольцевые гонки на реке Ангара (возрастное ограничение 12+). Организаторы сообщили об этом в соцсетях, в том числе на официальных страницах госорганизаций, городских интернет-порталах, в эфире телекомпаний.
Однако в МЧС заявили, что организаторы грубо нарушают законодательство.
- Правовых оснований для проведения мероприятий, связанных с выездом транспортных средств на лёд водоёмов, нет. В соответствии с правилами, движение транспортных средств по льду водного объекта допускается исключительно по оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправе. К организаторам есть еще ряд требований, которые прописаны в правилах. Они также были проигнорированы, - сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.
Информация о допущенных нарушениях направлена в прокуратуру для принятия правового решения.
МЧС: Ледовые гонки на Ангаре в Иркутской области нарушают закон
Общество, Фото:
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