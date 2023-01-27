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В Бурятии разыграют Кубок «Боевого братства»

В Бурятии разыграют Кубок «Боевого братства»
Общество,  Фото:"Боевое братство"
Юные спортсмены участвуют в турнире по мини-футболу

В Бичурском районе Бурятии проходят районные соревнования по мини-футболу среди молодёжи на Кубок «Боевого Братства».

Соревнования проходят с 26 по 27 января.

Руководство «Боевого братства» Бурятии в ходе мероприятия вручило памятную медаль 25-летия «Боевого братства» заместителю руководителя Бичурского отделения Матвею Слепневу. Он награждён за активную работу в патриотическом воспитании молодёжи района.

спорт мини-футбол Боевое братство

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