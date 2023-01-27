Юные спортсмены участвуют в турнире по мини-футболу
В Бичурском районе Бурятии проходят районные соревнования по мини-футболу среди молодёжи на Кубок «Боевого Братства».
Соревнования проходят с 26 по 27 января.
Руководство «Боевого братства» Бурятии в ходе мероприятия вручило памятную медаль 25-летия «Боевого братства» заместителю руководителя Бичурского отделения Матвею Слепневу. Он награждён за активную работу в патриотическом воспитании молодёжи района.
В Бурятии разыграют Кубок «Боевого братства»
Общество, Фото:
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