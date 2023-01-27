В Бурятии разыграют Кубок «Боевого братства»

Юные спортсмены участвуют в турнире по мини-футболу



В Бичурском районе Бурятии проходят районные соревнования по мини-футболу среди молодёжи на Кубок «Боевого Братства».



Соревнования проходят с 26 по 27 января.



Руководство «Боевого братства» Бурятии в ходе мероприятия вручило памятную медаль 25-летия «Боевого братства» заместителю руководителя Бичурского отделения Матвею Слепневу. Он награждён за активную работу в патриотическом воспитании молодёжи района.



