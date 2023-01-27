В районной больнице в Бурятии за год сделали 13 операций по удалению желчного пузыря

Перенёсшие малоинвазивное вмешательство пациенты быстро восстановились
В ушедшем 2022 году в Петропавловской центральной районной больнице (ЦРБ), которая находится в Джидинском районе Бурятии, сделали 13 лапароскопических холецистэктомий. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря. Оно даёт полное выздоровление у 100% пациентов с желчнокаменной болезнью. Кроме того, в ЦРБ провели две аппендиктомии – то есть удаление аппендикса.
Один пациент с желчнокаменной болезнью перенёс операцию 15 января. Ему поставили диагноз «калькулёзный холецистит». Мужчину периодически беспокоили боли в области правого подреберья, тошнота и рвота после погрешностей в диете и употребления жирной, жареной, солёной и острой еды.
- Послеоперацинный период протекал гладко, без осложнений. На пятые сутки пациента выписали домой, – рассказал хирург Петропавловской ЦРБ Жаргал Иванов.
В медучреждении добавили: после таких оперативных вмешательств люди быстрее возвращаются к трудоспособной жизни.
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Перенёсшие малоинвазивное вмешательство пациенты быстро восстановились
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