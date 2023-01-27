Улан-удэнцев приглашают на литературный вечер «Вспоминая Шаляпина»

Мероприятие состоится в середине февраля
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения русского оперного певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Его голос восхищал публику по всему миру: в разное время Шаляпин был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-опера. Фёдор Шаляпин был талантлив в живописи и скульптуре, был известен как писатель-мемуарист. Певец уделял огромное внимание сценическому образу своих героев, обладал уникальным талантом перевоплощения на сцене.
15 февраля в 16:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Бурятии состоится литературно-музыкальный вечер «Вспоминая Шаляпина» к 150-летию со дня рождения легендарного оперного певца. Прозвучат записи народных песен в исполнении великого артиста, сотрудники расскажут гостям мероприятия о его жизни и творчестве.
Также в течение вечера будет действовать книжная выставка, на которой будут представлены издания из фонда библиотеки, посвящённые Шаляпину и его современникам, сообщили в ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия».
Возрастное ограничение - 12+
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