Улан-удэнцев приглашают на литературный вечер «Вспоминая Шаляпина»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие состоится в середине февраля



В этом году исполняется 150 лет со дня рождения русского оперного певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Его голос восхищал публику по всему миру: в разное время Шаляпин был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-опера. Фёдор Шаляпин был талантлив в живописи и скульптуре, был известен как писатель-мемуарист. Певец уделял огромное внимание сценическому образу своих героев, обладал уникальным талантом перевоплощения на сцене.



15 февраля в 16:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Бурятии состоится литературно-музыкальный вечер «Вспоминая Шаляпина» к 150-летию со дня рождения легендарного оперного певца. Прозвучат записи народных песен в исполнении великого артиста, сотрудники расскажут гостям мероприятия о его жизни и творчестве.



Также в течение вечера будет действовать книжная выставка, на которой будут представлены издания из фонда библиотеки, посвящённые Шаляпину и его современникам, сообщили в ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия».





Возрастное ограничение - 12+

