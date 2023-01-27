В Улан-Удэ 29 пар кружились на благотворительном балу





На бал прибыли 29 пар из Усть-Алтачейской школы-интерната и регионального общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал», Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный», республиканской Мариинской и кадетской школ-интернатов и детской школы искусств № 6 в возрасте от 12 до 17 лет.



Юных гостей встречал лауреат международных конкурсов студенческий духовой оркестр под руководством преподавателя колледжа искусств Жамсо Башинова. В бальных платьях, «смокингах», белых перчатках дети предстали перед хозяйкой бала - директором музея - и организатором бала-маскарада - председателем Байкальского фонда поддержки детского развития, сообщили в министерстве культуры Бурятии.



25 января в Национальном музее Бурятии состоялся ежегодный детский благотворительный бал-маскарад «Снег кружится!».