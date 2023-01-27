В детдоме воспитывается более 55 детей
27 января сотрудники органов Роспотребнадзора в Бурятии посетили детский дом-интернат «Журавушка», где проживает, воспитывается и обучается более 55 детей от 4 до 23 лет. Среди них дети-сироты и дети, лишившиеся попечения родителей, дети с ограниченными возможностями. Ребятам передали предметы личной гигиены.
Слова благодарности руководителю, Сергею Ханхарееву, а также сотрудникам управления Роспотребнадзора по РБ и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», лично выразила Оксана Богатырева, директор учреждения, при этом подчеркнув, что для детей, проживающих в детском доме, очень важна поддержка и помощь.
Нужные подарки приобретаются за счёт личных денежных средств, отметили в пресс-службе управления.
В Бурятии Роспотребнадзор вручил «Журавушке» нужные подарки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В детдоме воспитывается более 55 детей
Игра отличалась от оригинальной
Овчарке 9 лет
Продукцию изъяли и отправили обратно в Монголию
Аппарат сломался в ноябре
В столице Забайкалья установлено более тысячи специальных баков
Копию знамени передадут Тарбагатайскому району
Полицейские профилактируют аварии с участием пешеходов
Планируется по оному рейсу в неделю
В музее прошёл ежегодный благотворительный бал
Мероприятие состоится в середине февраля
Он упал на улице Жердева
Информация направлена в прокуратуру
Новое медицинское учреждение появилось в микрорайоне Зеленхоз. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Они появились на свет в крещенские морозы