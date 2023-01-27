В Бурятии Роспотребнадзор вручил «Журавушке» нужные подарки

Общество, Фото: Роспотребнадзор по Бурятии

В детдоме воспитывается более 55 детей



27 января сотрудники органов Роспотребнадзора в Бурятии посетили детский дом-интернат «Журавушка», где проживает, воспитывается и обучается более 55 детей от 4 до 23 лет. Среди них дети-сироты и дети, лишившиеся попечения родителей, дети с ограниченными возможностями. Ребятам передали предметы личной гигиены.



Слова благодарности руководителю, Сергею Ханхарееву, а также сотрудникам управления Роспотребнадзора по РБ и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», лично выразила Оксана Богатырева, директор учреждения, при этом подчеркнув, что для детей, проживающих в детском доме, очень важна поддержка и помощь.



Нужные подарки приобретаются за счёт личных денежных средств, отметили в пресс-службе управления.





