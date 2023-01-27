В Улан-Удэ для отловленных собак построят тренировочную площадку

Обучением животных займутся студенты-кинологи
В компании «Ананда», занимающейся поимкой беспризорных собак в Улан-Удэ, рассказали, чем кормят своих подопечных. Там пояснили: зимой для животных самое важное – это горячее питание. Поэтому сотрудники приюта в микрорайоне Медведчиково, где содержится почти две тысячи четвероногих, покупают мясо и добавляют его в корм.
- Еду мы варим на полевой кухне. Наши собаки стали пушистее – у них появился дополнительный подшёрсток, – отметила представитель приюта Наргиз Каримова. – Корм получается наваристей. Собакам сытнее.
Летом на этой территории планируют построить тренировочную зону для собак с горками и барьерами. К обучению животных хотят привлечь студентов-кинологов, которые проходят практику в приюте, как и будущие ветеринары из Бурятской государственной сельхозакадемии. Помощь в уходе оказывают и волонтёры.
- Содержащиеся здесь собаки готовы к переезду в новый дом. Они прошли процедуры вакцинации и кастрации, – отметил зампред комитета городского хозяйства (КГХ) по благоустройству Игорь Мункуев.
Жителей бурятской столицы в очередной раз призвали следить за своими питомцами, вовремя регистрировать и стерилизовать их не отпускать на самовыгул: более половины отловленных сотрудниками «Ананды» псов – хозяйские.
Обучением животных займутся студенты-кинологи
Одна из них потеряла практически всю семью во время 872-дневной осады Ленинграда
Занятия прошли сразу на нескольких танкодромах
Сильнейшими стали и мужская, и женская сборная республики
Виктор Прилуков погиб, спасая раненых сослуживцев
Ранее министр внутренних дел внёс такое предложение главе Бурятии
Он поставил мальчика в пример мусорящим землякам
Мобильные группы обошли 175 дворов
Она вновь пройдёт на Верхней Берёзовке
Девушка официально объявила об их отношениях
Военнослужащие тренировались на автомобилях «Урал-4320»
До популярного музыкального фестиваля остаётся чуть меньше полугода
Температура там должна быть не ниже 20°С
С начала года их получили уже 95 человек
Благодаря строительству этих объектов в республике появилось дополнительно 2500 мест