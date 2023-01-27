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В Улан-Удэ для отловленных собак построят тренировочную площадку

В Улан-Удэ для отловленных собак построят тренировочную площадку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Обучением животных займутся студенты-кинологи

В компании «Ананда», занимающейся поимкой беспризорных собак в Улан-Удэ, рассказали, чем кормят своих подопечных. Там пояснили: зимой для животных самое важное – это горячее питание. Поэтому сотрудники приюта в микрорайоне Медведчиково, где содержится почти две тысячи четвероногих, покупают мясо и добавляют его в корм.

- Еду мы варим на полевой кухне. Наши собаки стали пушистее – у них появился дополнительный подшёрсток, – отметила представитель приюта Наргиз Каримова. – Корм получается наваристей. Собакам сытнее.


Летом на этой территории планируют построить тренировочную зону для собак с горками и барьерами. К обучению животных хотят привлечь студентов-кинологов, которые проходят практику в приюте, как и будущие ветеринары из Бурятской государственной сельхозакадемии. Помощь в уходе оказывают и волонтёры.
 
- Содержащиеся здесь собаки готовы к переезду в новый дом. Они прошли процедуры вакцинации и кастрации, – отметил зампред комитета городского хозяйства (КГХ) по благоустройству Игорь Мункуев.

Жителей бурятской столицы в очередной раз призвали следить за своими питомцами, вовремя регистрировать и стерилизовать их не отпускать на самовыгул: более половины отловленных сотрудниками «Ананды» псов – хозяйские. 

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