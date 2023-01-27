27 января

26 января

Популярное

Читу свяжут прямыми рейсами с Санкт-Петербургом и Сочи

Читу свяжут прямыми рейсами с Санкт-Петербургом и Сочи
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Планируется по оному рейсу в неделю

Прямые рейсы из Читы в Санкт-Петербург и Сочи сделают море и культурную столицу для забайкальцев ближе. О том, что такие рейсы впервые появятся в регионе, рассказала на пресс-конференции 26 января начальник отдела продаж авиакомпании «Ай Флай» Валерия Ященко.

- Мы заключили договор с правительством Забайкальского края, и в течение летних месяцев наша компания будет организовывать авиаперевозки. Рейс планируется совершать один раз в неделю – в Санкт-Петербург самолёт будет летать в среду и в Сочи - в воскресенье. В Питер рейсы начнутся с 7 июня, в Сочи – с 10 июня. Наша компания «Ай Флай» в прошлом году зашла с такими же рейсами в Хабаровск и Владивосток. Опыт был очень успешный, поэтому мы решили расширить нашу географию полётов и предложить наши услуги забайкальцам, - отметила Валерия Ященко.

Также она уточнила, что компании приходится второй год подряд исправлять негативное мнение, сложившееся о другой авиакомпании, не выполнившей свои обязательства по данным направлениям в Хабаровске, Владивостоке и в Чите.

- Мы хотели бы уточнить, что к нам эта ситуация не имеет никакого отношения. Мы работаем уже давно, и ценим свою деловую репутацию. Отзывы об организации перелётов нашей компанией очень хорошие, - уточнила она.

Также Валерия Ященко рассказала, что парк авиакомпании состоит из самолётов типа аэробус А-330, вместимостью от 245 до 370 кресел.

- Все наши самолёты своевременно получают техническое обслуживание, у авиакомпании имеется запас всех необходимых комплектующих, потому что безопасность полётов для нас находится на первом месте, - уточнила представитель авиакомпании.

Продолжительность перелёта до Санкт-Петербурга составит шесть часов сорок минут, до Сочи – семь часов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
Чита авиаперевозки Санкт-Петербург Сочи путешествие туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинцев призывают сортировать мусор
Читинцев призывают сортировать мусор
Общество, 27.01.2023
В столице Забайкалья установлено более тысячи специальных баков
Мухоршибирский район Бурятии готовится передать копию знамени Победы
Мухоршибирский район Бурятии готовится передать копию знамени Победы
Общество, 27.01.2023
Копию знамени передадут Тарбагатайскому району
В Ангарске наказывают водителей, не уступивших дорогу пешеходам
В Ангарске наказывают водителей, не уступивших дорогу пешеходам
Общество, 27.01.2023
Полицейские профилактируют аварии с участием пешеходов
В Улан-Удэ 29 пар кружились на благотворительном балу
В Улан-Удэ 29 пар кружились на благотворительном балу
Общество, 27.01.2023
В музее прошёл ежегодный благотворительный бал
В Улан-Удэ восстановили дорожный знак
В Улан-Удэ восстановили дорожный знак
Общество, 27.01.2023
Он упал на улице Жердева
В Улан-Удэ за два месяца построили новую амбулаторию
В Улан-Удэ за два месяца построили новую амбулаторию
Общество, 27.01.2023
Новое медицинское учреждение появилось в микрорайоне Зеленхоз. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В этномузее Улан-Удэ родились две камерунские козочки
В этномузее Улан-Удэ родились две камерунские козочки
Общество, 27.01.2023
Они появились на свет в крещенские морозы
В Бурятии автоинспекторы помогли водителю со сломанным автомобилем
В Бурятии автоинспекторы помогли водителю со сломанным автомобилем
Общество, 27.01.2023
В ожидании помощи семья водителя порядком замёрзла
В районной больнице в Бурятии за год сделали 13 операций по удалению желчного пузыря
В районной больнице в Бурятии за год сделали 13 операций по удалению желчного пузыря
Общество, 27.01.2023
Перенёсшие малоинвазивное вмешательство пациенты быстро восстановились
В Бурятии разыграют Кубок «Боевого братства»
В Бурятии разыграют Кубок «Боевого братства»
Общество, 27.01.2023
Юные спортсмены участвуют в турнире по мини-футболу
В Улан-Удэ для отловленных собак построят тренировочную площадку
В Улан-Удэ для отловленных собак построят тренировочную площадку
Общество, 27.01.2023
Обучением животных займутся студенты-кинологи
В Улан-Удэ блокадники рассказали о своей жизни
В Улан-Удэ блокадники рассказали о своей жизни
Общество, 27.01.2023
Одна из них потеряла практически всю семью во время 872-дневной осады Ленинграда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^