Читу свяжут прямыми рейсами с Санкт-Петербургом и Сочи

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Планируется по оному рейсу в неделю



Прямые рейсы из Читы в Санкт-Петербург и Сочи сделают море и культурную столицу для забайкальцев ближе. О том, что такие рейсы впервые появятся в регионе, рассказала на пресс-конференции 26 января начальник отдела продаж авиакомпании «Ай Флай» Валерия Ященко.



- Мы заключили договор с правительством Забайкальского края, и в течение летних месяцев наша компания будет организовывать авиаперевозки. Рейс планируется совершать один раз в неделю – в Санкт-Петербург самолёт будет летать в среду и в Сочи - в воскресенье. В Питер рейсы начнутся с 7 июня, в Сочи – с 10 июня. Наша компания «Ай Флай» в прошлом году зашла с такими же рейсами в Хабаровск и Владивосток. Опыт был очень успешный, поэтому мы решили расширить нашу географию полётов и предложить наши услуги забайкальцам, - отметила Валерия Ященко.



Также она уточнила, что компании приходится второй год подряд исправлять негативное мнение, сложившееся о другой авиакомпании, не выполнившей свои обязательства по данным направлениям в Хабаровске, Владивостоке и в Чите.



- Мы хотели бы уточнить, что к нам эта ситуация не имеет никакого отношения. Мы работаем уже давно, и ценим свою деловую репутацию. Отзывы об организации перелётов нашей компанией очень хорошие, - уточнила она.



Также Валерия Ященко рассказала, что парк авиакомпании состоит из самолётов типа аэробус А-330, вместимостью от 245 до 370 кресел.



- Все наши самолёты своевременно получают техническое обслуживание, у авиакомпании имеется запас всех необходимых комплектующих, потому что безопасность полётов для нас находится на первом месте, - уточнила представитель авиакомпании.



Продолжительность перелёта до Санкт-Петербурга составит шесть часов сорок минут, до Сочи – семь часов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

