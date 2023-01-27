В Улан-Удэ блокадники рассказали о своей жизни



Помнит те страшные дни и Зинаида Мызина. Её отец был кадровым военным. Когда началась война, все женщины отдали своих малолетних ребятишек в детский дом, а сами работали на оборонительных рубежах в Ленинграде. Когда эшелон с детьми вывозили из города, немцы разбомбили поезд, и маме Зинаиды Ивановны сказали, что они погибли. Но вагон, где была маленькая Зина, уцелел. Мама нашла её уже в 1944-ом.



- Я не ходила и не говорила, и когда мама хотела меня забрать. Ей сказали: не берите, потому что ребёнок все равно умрёт от голода. Но она ответила: «Умрёт так умрёт, но среди родных». И вот она меня забрала, и меня выходили, – вспоминает пенсионерка.



В 1963 году она окончила в Ленинграде киноинженерный институт и вышла замуж. Супруг был военным, поэтому она оказалась в Бурятии.



Константина Александровича Цветкова в 1943 году по «дороге жизни» через Ладожское озеро эвакуировали вместе с детским домом, где он воспитывался со старшей сестрой. Мама умерла от голода, отец погиб, старший брат был на фронте – воевал с бандеровцами и пал на Украине. Затем детей привезли в Нижний Новгород.



В Бурятию Константин Александрович приехал после окончания вуза. Он работал в Улан-Удэ в пединституте и руководил спортивной школой.



В семье Нины Трифоновны Мусориной было пять детей. Она – самая младшая. Отец и братья-сёстры умерли во время блокады от голода. В живых остались сама Нина Трифоновна и мама, которая рыла окопы и получала за это продуктовые карточки. На них женщина с дочкой и выживали.



Судьба привела Нину Мусорину в Бурятию. После окончания технологического техникума она устроилась в Хонхолойскую школу учителем обслуживающего труда, а сейчас живёт в Улан-Удэ с внуками и правнуками.



В администрации города рассказали о них жизни. Нина Черноярова родилась в Ленинграде перед самой войной. Во время блокады в 1941 году детский дом, где она тогда находилась, вывезли по Ладоге в Краснодарский край. Дети были истощены. Их откармливали арбузами. После окончания войны Нина Ивановна вернулась домой, в Ленинград, а после окончания школы уехала в Сибирь.