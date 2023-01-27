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В Ангарске наказывают водителей, не уступивших дорогу пешеходам

В Ангарске наказывают водителей, не уступивших дорогу пешеходам
Общество,  Фото:screenshot
Полицейские профилактируют аварии с участием пешеходов

С начала зимнего периода в Ангарске зафиксировано 10 автоаварий с участием людей, находящихся вне транспортного средства на дороге, в восьми из которых водители сбивали людей прямо на пешеходных переходах. В результате такого инцидента, произошедшего 20 января на «зебре», расположенной на Ленинградском проспекте, с травмами в больницу был госпитализирован 16-летний подросток.

- Полицейские на регулярной основе выявляют нарушения, способствующие увеличению такого рода происшествий. В рамках рейда, организованного 26 января, госавтоинспекторы составили административные материалы в отношении 31 водителя, не уступивших дорогу пешим участникам движения. Помимо этого, 18 граждан были привлечены к ответственности за то, что перебегали дорогу вне установленном месте, подвергая свою жизнь опасности, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Дорожные полицейские напоминают всем участникам движения о взаимном уважении. Пешеходам стоит быть внимательными и обязательно смотреть по сторонам перед переходом проезжей части, а водителям соблюдать скоростной режим.
Иркутская область ПДД Ангарск

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